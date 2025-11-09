Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reportaron hasta 300 asistentes en la marcha “Movimiento Generación Z México”.

La tarde del sábado 8 de noviembre, manifestantes que partieron del Ángel de la Independencia del “Movimiento Generación Z México” marcharon hacia el Zócalo capitalino, aunque no lo lograron debido a que autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) les impidieron el paso por el concierto en la Plaza de la Constitución en homenaje a Juan Gabriel.

Con la consigna de “contra la crisis de inseguridad en México”, así como la exigencia de la jornada de las 40 horas, los cientos de jóvenes que se congregaron en el centro capitalino en esta marcha concluyeron sus actividades en el Hemiciclo a Juárez.

Marcha Movimiento de la Generación Z (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Saldo blanco y 300 asistentes en la marcha “Movimiento Generación Z México”

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se informó que la marcha “Movimiento Generación Z México” tuvo un aforo de 300 asistentes.

Detallaron que la ruta de la misma fue del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez y concluyó con saldo blanco.

Las calles y avenidas cerradas por esta marcha fueron:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Dieron a conocer además que personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPYBG) y de la Dirección General de Gobierno (DGG) acompañaron en todo momento la movilización.

Lo anterior, según autoridades de la CDMX, con el propósito de mantener un diálogo con los manifestantes, así como prevenir conflictos y garantizar el desarrollo ordenado de la protesta.

También contaron con el apoyo de Protección Civil capitalina para mantener el orden.

Señalan que aunque hubo un grupo reducido de personas, se realizaron pintas en mobiliario urbano , aunque no se desarrollaron mayores incidentes.

Para acompañar a los manifestantes la SSC desplegó 200 oficiales de la Policía Metropolitana y de Control de Tránsito.