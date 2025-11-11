Generación Z México informó a través de redes sociales que se quedó sin servidor en Discord y se deslindó de cualquier otro servidor que esté operando en nombre del movimiento.

Cabe mencionar que la Generación Z México convocó a una marcha a la cuál asistieron alrededor de 300 personas, según el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Marcha Movimiento de la Generación Z (Rogelio Morales / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Generación Z México anuncia que ya no tiene servidor en Discord; esta sería la razón

El movimiento Generación Z México anunció que se ha quedado sin servidor en Discord por lo que pide no hacer caso a información que se divulgue por otros servidores.

Pese a que no se especificó la razón por la que ya no tienen servidor en Discord, Generación Z México reiteró que el movimiento no tiene voceros ni líderes ni protagonistas.

Información detalla que mantener un servidor centralizado podría contradecir lo anterior, facilitando que alguien lo controle y choque con su filosofía de acción colectiva.

Cabe mencionar que el movimiento de la Generación Z México surgió tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y sus miembros exigen que cece la violencia en México, entre otras cosas.