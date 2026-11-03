Con 349 votos a favor y 92 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló la Ley del ISR con modificaciones, la cual se incluye en Miscelánea Fiscal 2027.

La reforma al artículo 78E beneficia a fábricas de autos y comercios de gasolina y diésel con incentivos fiscales.

Modificaciones a la Ley del ISR excluyen a automotrices y gasolineras

De acuerdo con Carol Antonio Altamirano, de la Comisión de Hacienda, estas medidas buscan equilibrar el cobro de impuestos con el crecimiento de los negocios y la creación de empleos.

La reforma original planteaba un límite máximo de deducciones equivalente al 96.67% de los ingresos acumulables (no solo de las ventas) para aquellas empresas que facturen más de 50 millones de pesos anuales.

Industria automotriz (cortesía )

La modificación excluye del límite de deducciones a las empresas ensambladoras que operan bajo el régimen de depósito fiscal.

Respecto a la industria automotriz, particularmente en armadoras de vehículos de exportación, el beneficio iguala su trato tributario al de las maquiladoras, reconociendo sus altos costos por fletes e impuestos fronterizos.

En tanto que las actividades de expendio, distribución y comercialización de gasolina y diésel requieren un tratamiento específico por sus características particulares.

La medida brindará a las autoridades mayor información sobre las operaciones del sector que funciona bajo un régimen de permisos, supervisión regulatoria, controles volumétricos, trazabilidad del combustible y esquemas de fiscalización especializados.

Gobierno de México y gasolineros mantienen acuerdo para precio de gasolina y diésel (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Criticas a modificaciones a la Ley del ISR

Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, diputado de Movimiento Ciudadano, reprochó que las modificaciones a la Ley del ISR beneficien a dos sectores privilegiados, dejando desprotegidos a otros comerciantes y emprendedores.

La diputada Verónica Martínez García coincidió señalando que la reforma genera un impacto económico injusto al excluir a sectores esenciales como el gas LP y el gas natural.

Cuestionó el por qué solo se benefician las armadoras de vehículos de exportación y no las tiendas de autopartes y agencias de autos nuevos, que generan más de 180 mil empleos directos.