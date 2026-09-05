Alfonso Ramírez Cuéllar descartó los nuevos impuestos que señalan para el Paquete Económico 2027; asevera que son sólo rumores y especulaciones.

“Hay una convicción, una decisión de que no habrá incremento de tasas ni nuevos impuestos”. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados también descartó discusiones entre el partido para acordar los nuevos impuestos, aunque aseguró habrá un debate profundo.

El secretario de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pidió esperar la llegada del Paquete Económico 2027 el próximo martes 8 de septiembre.

Alfonso Ramírez Cuéllar descarta nuevos impuestos en Paquete Económico 2027

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar descartó al momento los rumores de nuevos impuestos o un aumento en los mismos, como se mencionaba sobre el Paquete Económico 2027.

Alfonso Ramírez Cuéllar descarta nuevos impuestos en Paquete Económico 2027 (Captura de pantallas)

En entrevista con MVS Noticias, Alfonso Ramírez Cuéllar cuestionó la veracidad de los rumores, ya que los diputados están esperando el Paquete Económico 2027 para el debate.

Los legisladores estarían trabajando por un Presupuesto de Egresos 2027 responsable y transparente, con la base de no incluir nuevos impuestos.

Alfonso Ramírez Cuéllar también señaló que Morena no ha discutido tampoco el Impuesto Especial Sobre Producto (IEPS), ya que esperan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pese a esto, aseguró que en la Cámara de Diputados habrá un debate profundo con la responsabilidad compartida del análisis en el Senado.

Además de que su batalla principal sería en contra de los evasores fiscales, por lo que no sacrificarían la economía de la ciudadanía ni la inversión en infraestructura o la educación.

Paquete Económico 2027: PRI cuestiona afirmaciones sobre nuevos impuestos

En el mismo espacio con Mario Campos, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados cuestionó las afirmaciones de Alfonso Ramírez Cuéllar sobre los nuevos impuestos.

Al respecto, Rubén Moreira afirmó que los rumores o especulaciones vendrían de legisladores del PT, referente a que habría mal manejo de las finanzas por parte de Morena.

Asimismo, descartó que exista un diálogo con los partidos mayoritarios para el Paquete Económico 2027 o alguna de las iniciativas de reforma que se presentarán.