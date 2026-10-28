Debido a una propuesta de modificación a la Ley de ISR en el Senado de la República, la Ley de Ingresos 2027 sufrió un revés con el objetivo de apoyar a la industria automotriz.

Debido a esta situación, la Ley de Ingresos 2027 debe regresar a la Cámara de Diputados para que se analice la propuesta y siga con el proceso legislativo correspondiente.

Presentan cambios a la Ley del ISR para apoyar a la industria automotriz

Con 75 votos a favor y 34 en contra, este martes 27 de octubre el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2027.

No obstante, se presentó una reserva especial que exime al sector automotriz y a los distribuidores de derivados del petróleo de las nuevas restricciones a las deducciones corporativas que entrarán en vigor en el ejercicio 2027.

Industria automotriz. (Cortesia)

La iniciativa original contemplaba acotar los gastos deducibles para sociedades corporativas con facturación anual superior a los 50 millones de pesos, buscando combatir esquemas de elusión fiscal.

La modificación introducida al artículo 78-E excluye del límite de deducciones a las empresas ensambladoras que operan bajo el régimen de depósito fiscal, así como a los expendios de gasolina y diésel debidamente autorizados.

Ignacio Mier, quien presentó la propuesta de modificación a la Ley del ISR, argumentó que ambas industrias enfrentan costos de adquisición sumamente elevados y normativas volumétricas rigurosas.

Por ende, recortar sus deducciones habría mermado severamente su flujo de efectivo e impactado el precio final de los combustibles a las familias.

La medida fue coordinada entre representaciones empresariales y la autoridad tributaria para preservar el equilibrio económico.

Para balancear la carga impositiva, el proyecto plantea flexibilizar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), elevando los techos de ingresos para personas físicas y morales a 5 y 50 millones de pesos respectivamente.