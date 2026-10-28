Debido a una propuesta de modificación a la Ley de ISR en el Senado de la República, la Ley de Ingresos 2027 sufrió un revés con el objetivo de apoyar a la industria automotriz.

Debido a esta situación, la Ley de Ingresos 2027 debe regresar a la Cámara de Diputados para que se analice la propuesta y siga con el proceso legislativo correspondiente.

Presentan cambios a la Ley del ISR para apoyar a la industria automotriz

Con 75 votos a favor y 34 en contra, este martes 27 de octubre el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2027.

No obstante, se presentó una reserva especial que exime al sector automotriz y a los distribuidores de derivados del petróleo de las nuevas restricciones a las deducciones corporativas que entrarán en vigor en el ejercicio 2027.

Industria automotriz.
Industria automotriz. (Cortesia)

La iniciativa original contemplaba acotar los gastos deducibles para sociedades corporativas con facturación anual superior a los 50 millones de pesos, buscando combatir esquemas de elusión fiscal.

La modificación introducida al artículo 78-E excluye del límite de deducciones a las empresas ensambladoras que operan bajo el régimen de depósito fiscal, así como a los expendios de gasolina y diésel debidamente autorizados.

Ignacio Mier, quien presentó la propuesta de modificación a la Ley del ISR, argumentó que ambas industrias enfrentan costos de adquisición sumamente elevados y normativas volumétricas rigurosas.

Por ende, recortar sus deducciones habría mermado severamente su flujo de efectivo e impactado el precio final de los combustibles a las familias.

La medida fue coordinada entre representaciones empresariales y la autoridad tributaria para preservar el equilibrio económico.

Para balancear la carga impositiva, el proyecto plantea flexibilizar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), elevando los techos de ingresos para personas físicas y morales a 5 y 50 millones de pesos respectivamente.