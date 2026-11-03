Andrés Manuel López Beltrán ha acusado al FBI, el servicio de inteligencia interior y principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos de ofrecer inmunidad al contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna.

Esto con el objetivo de que Fernando Farías colaborara con el FBI para ir en contra de López Beltrán y de su padre Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina ni de manera directa, ni por teléfono, ni por ninguna vía, y que quien me menciona, y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba, fue detenido en Argentina y hasta allá fueron agentes estadounidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a su familia a cambio de colaborar con un país extranjero en contra mía, de Andrés Manuel López Obrador y en contra del Gobierno de México”. Andrés Manuel López Beltrán

Declaraciones de López Beltrán en medio de los señalamientos sobre su persona por huachicol fiscal, mismo que ha negado categóricamente y tras la entrevista de Fernando Farías que Televisión Azteca publicó.

🚨Andy López Beltrán lanza una acusación contra el FBI.



El hijo de AMLO aseguró que agentes estadounidenses ofrecieron protección e inmunidad a Fernando Farías en Argentina a cambio de colaborar contra él, su padre y el Gobierno de México. pic.twitter.com/jzdfIPT7b0 — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2026

López Beltrán niega acusaciones de huachicol fiscal de Fernando Farías

Tras asegurar que el FBI le ofreció inmunidad a Fernando Farías para ir en contra de él y AMLO, también López Beltrán negó las acusaciones del ex almirante sobre estar implicado en investigaciones y expedientes relacionados con una red de huachicol fiscal.

“No tengo nada que ver con dichos delitos en los cuales perversamente me quieren inmiscuir, y acusó una estrategia de guerra sucia que está tratando, basándose en mentiras, supuestos, difamaciones y mañosas conjeturas, de relacionarme con el tema”. Andrés Manuel López Beltrán

Y por lo que López Beltrán aseguró que no hay pruebas que lo involucren con la red de robo de combustible como lo señaló Fernando Farías en entrevista.

Así como López Beltrán dijo desconocer sobre esta red de huachicol fiscal, por lo que de haberla conocido “jamás hubiéramos sido omisos si lo hubiéramos sabido”, concluyó.