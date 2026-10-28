Este martes 27 de octubre, el Senado de la República aprobó con 75 votos a favor y 34 en contra la Ley de Ingresos 2027, la cual prevé más de 10.6 billones de pesos.

El dictamen, aprobado en lo general y en lo particular, regresará a la Cámara de Diputados para continuar con su análisis, debido a que se presentaron reformas a la Ley del ISR para facilitar las obligaciones fiscales y beneficiar a la industria automotriz.

Ley de Ingresos 2027 fue aprobada en lo general y en lo particular por el Senado; esto contempla

El Senado aprobó la Ley de Ingresos 2027, que contempla un aproximado de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, así como un techo de endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos.

En el marco macroeconómico, se proyecta un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5%, una paridad cambiaria promedio de 17.9 pesos por dólar y un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril.

Ley de Ingresos 2027 fue aprobada en lo general y en lo particular por el Senado (Graciela López Herrera)

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2027, los impuestos constituirán el pilar central de la recaudación al aportar cerca de 6.26 billones de pesos, equivalentes al 58.9% del monto total.

De esa suma, se prevén 3.28 billones de pesos vía ISR, 1.76 billones por Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 828 mil 256 millones por IEPS.

De manera paralela, las modificaciones a la Ley Federal de Derechos elevan de 983 a mil 158 pesos la cuota a visitantes extranjeros, al tiempo que se adecua el RESICO y se suprime el tope de 300 millones de pesos para condonar recargos a deudores fiscales.

Los diputados señalaron que la Ley de Ingresos 2027 no contempla nuevos impuestos, por lo que toma importancia la suma prevista como recaudación total.