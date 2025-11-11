Elías Lixa, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que no podía dar una posición de su partido por la revocación del mandato porque creen que hasta es para jugarle chueco a Claudia Sheinbaum.

El diputado del PAN hizo pública la creencia de que incluso Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría buscar quitar a Claudia Sheinbaum de la presidencia de México.

Diputado del PAN ve que revocación del mandato podría ser juego sucio de Morena contra Claudia Sheinbaum

El PAN aún no tiene una postura firme sobre la revocación del mandato que se plantea reformar porque creen que puede hacer juego sucio por Morena, advierte Elías Lixa.

El diputado del PAN dio una entrevista a Azucena Uresti donde argumentó que no podía dar una postura sobre su partido porque aún tenían pensado reunirse para hablar de la reforma que se plantea.

Y es que además de que Elías Lixa argumentó que la reforma a la revocación del mandato “está incompleta”, el diputado ve que Morena podría estarle jugando chueco a Claudia Sheinbaum.

Al parecer de Elías Lixa, pertenecientes a Morena que están en contra de la presidenta de México estarían buscando impulsar la reforma para quitar a Claudia Sheinbaum.

“No vaya a ser que sus propios compañeros de partido (Morena) tengan una estrategia para poder a otros de sus líderes, eso sería gravísimo. Podría suceder que le estén dando un golpe a Claudia Sheinbaum desde el interior”. Elías Lixa, diputado.

🔵“Vamos a fijar postura una vez que sea analizada”: Elías Lixa (@eLiasLixa), coordinador de los diputados del PAN, informa que revisarán la iniciativa para adelantar la revocación de mandato a 2027.



Añade que ya pidieron retirarla “por las irregularidades”, pero ahora no quiere… pic.twitter.com/s8nla5kU3M — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2025

Claudia Sheinbaum pide que diputados piensen bien la reforma a la revocación del mandato

Un diputado del PAN cree que podrían dar un golpe bajo a Claudia Sheinbaum con la reforma a la revocación del mandato y es que la propia presidenta pide se estudie a fondo.

Durante la conferencia del pueblo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, apuntó que la decisión de Ricardo Monreal a ‘congelar’ la reforma le parece adecuada.

Aunque Monreal argumentó que fue decisión a “petición de la oposición”, la presidenta dio el visto bueno en la conferencia, asegurando que es una decisión que no se debe tomar a la ligera.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Por otra parte, Claudia Sheinbaum dijo que sería bueno adelantar la revocación del mandato presidencial a 2027, para que empate con elecciones federales y se evite un doble gasto en el área.