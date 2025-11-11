Alfredo Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, sostiene que adelantar la revocación de mandato protegerá la participación ciudadana en este derecho que estipula la Constitución.

En entrevista con López-Dóriga, Alfredo Ramírez Cuéllar puntualizó tres cosas por las que se busca adelantar la revocación de mandato y una de ellas es proteger la participación.

Revocación de mandato (Graciela López / Graciela López)

Ramírez Cuéllar asegura que “adelantar la revocación es para proteger la participación”

Ramírez Cuéllar comentó que uno de los motivos para adelantar la revocación de mandato es para proteger la participación de los ciudadanos, pues se espera que así se refuerce este derecho.

“La experiencia nos indica que es mucho mejor, se le da más fuerza a este derecho en la medida en que haya una participación muy amplia, muy grande”. Alfredo Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

Asimismo, Alfredo Ramírez Cuéllar señaló dos puntos más a favor de adelantar y unificar la revocación de mandato:

Ahorro de los costos electorales: México es el país que más gasta en elecciones y la propuesta de Ramírez Cuéllar busca ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos

Mostrar estabilidad política: Ramírez Cuéllar comentó que los constante de procesos electorales generan problemas de inestabilidad y polarización, lo que la propuesta daría mayor estabilidad política al país

Alfredo Ramírez Cuéllar reiteró que si se unifica la revocación se lograría entre un 60% y 65% de participación, lo que reforzaría el derecho de los ciudadanos de elegir a quienes gobiernan.