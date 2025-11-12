El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que de aceptar la revocación de mandato para 2027, buscarán que se extienda a los gobernadores.

“Y con otra condición también muy importante, y ni siquiera como condicionante, nada más lo ponemos en la mesa: vámonos con todos los gobernadores”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Esto ya lo había adelantando el senador del PAN Ricardo Anaya en su posicionamiento sobre la revocación de mandato, en donde mencionó que también debería haber una elección extraordinaria.

PAN plantea que revocación de mandato en 2027 incluya a gobernadores

En entrevista con Azucena Uresti, Jorge Romero abordó la iniciativa para que la revocación de mandato sea en 2027 y no 2028 como establece la Constitución, para lo cual el PAN tiene dos propuestas.

La primera es que la revocación de mandato también sea para los gobernadores, aunque descartó que sea una condición para aprobar la iniciativa.

Sin embargo, también señaló que seguramente en Morena ya recalibraron la propuesta de adelantar la revocación de mandato para 2027 y por eso han retrasado lo que llamó su “nueva caja china”.

Por lo mismo, Jorge Romero aseguró que tras el diálogo con los coordinadores en ambas Cámaras, el PAN votaría a favor de adelantar la revocación de mandato.

PAN también quiere convocar a elecciones en 2027 si hay revocación de mandato

Por otra parte, el dirigente del PAN añadió que en el partido no tienen miedo a que se realice la revocación de mandato con las elecciones 2027; sin embargo, propondrán un cambio adicional.

La segunda propuesta del PAN es que no sea el Congreso el que decida quién quedará en caso de que se decida por la revocación de mandato del Ejecutivo, sino que se someta a elecciones.

“Imagínate Azucena que se revoque el mandato de una presidenta para que luego quien la sustituya sea el Congreso con las mayorías artificiales que ellos tienen”. Jorge Romero

Jorge Romero también aseguró que el PAN no estaría interesado en adelantar la revocación de mandato para 2027; sin embargo, eso sería algo que debería pedir la oposición y el partido le tomará la palabra.