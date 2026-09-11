El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Yaneth N, ciudadana de Estados Unidos, detenida en Sonora con más de cinco mil cartuchos, e identificada como operadora de Los Mayos.

La Secretaría de Marina reveló que Yaneth N de 22 años fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos en San Luis Río Colorado.

La detención de Yaneth N fue realizada como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Yaneth N, ciudadana de Estados Unidos, es detenida en Sonora con más de 5 mil cartuchos

En acciones encabezadas por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, se logró la detención de Yaneth N ciudadana de Estados Unidos que transportaba 5 mil 445 cartuchos.

De acuerdo con las fotografías de la Marina, los cartuchos se encontraban escondidos en el vehículo que también le fue decomisado y ascienden a una pérdida de un millón 655 mil 19 pesos aproximadamente.

Yaneth N fue puesta a disposición del Ministerio Público, sin embargo, la Marina no dio a conocer la imputación que abrirá la carpeta de investigación contra la ciudadana de Estados Unidos.

La detención de Yaneth N tuvo lugar en Sonora, para afectar la capacidad operativa de los grupos criminales, para evitar que los mismos utilicen armamento y municiones para generar violencia en México.

Y tuvo lugar tras recorridos disuasivos de vigilancia y prevención del delito con la participación de:

Detienen en Sonora a ciudadana de Estados Unidos con cartuchos; sería operadora de Los Mayos (Gabinete de Seguridad)

Yaneth N sería operadora logística de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad también dio a conocer que Yaneth N es nacida en Estados Unidos y gracias a ello, sería operadora logística del Cártel de Sinaloa, de la facción Los Mayos.

En redes sociales, habría presumido la camioneta en la que trasladaba los cartuchos para Los Mayitos gracias a un ascenso en su trabajo que fue celebrado por sus conocidos, de acuerdo con medios de comunicación.