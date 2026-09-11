Este 2026, México celebra el 216.° aniversario del inicio de su Independencia. Como en cada año, en las 16 alcaldías de la CDMX se llevará a cabo una fiesta gratuita tras el tradicional Grito de Independencia.

Si aún no tienes planes para esta celebración, no te preocupes, acá te compartimos la lista de artistas y agrupaciones por alcaldía, tú solo debes elegir el evento y anotarlo en la agenda.

Venustiano Carranza Xochimilco Iztacalco Tlalpan Tláhuac Magdalena Contreras Cuajimalpa Milpa Alta Azcapotzalco Álvaro Obregón Iztapalapa Gustavo A. Madero Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Benito Juárez Coyoacán

Venustiano Carranza

Los Tigres del Norte encabezan la fiesta patria de la alcaldía Venustiano Carranza. A la agrupación se le unirá la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Maelo Ruiz. La música regional se mezclará con la salsa a partir de 18 horas.

Los Tigres del Norte

Sonora Dinamita de Lucho Argaín

Maelo Ruiz

Los Tigres del Norte anuncian nueva gira; te damos las fechas en México y Estados Unidos (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Xochimilco

La fiesta corre a cargo de El Gran Silencio. La banda mexicana de rock compartirá el escenario con Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes. La cita es a las 21 horas en la explanada.

El Gran Silencio

Lorenzo Negrete

Los Mismos Reyes

Iztacalco

A diferencia de las demarcaciones anteriores, en Iztacalco la fiesta iniciará a las 16 horas. La música correrá a cargo de

Edwin Luna

Adolescentes Orquesta

Edwin Luna, cantante. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Tlalpan

El festejo en Tlalpan corre a cargo de dos artistas: Calibre 50 y El Mimoso, dos grandes que dejan claro que la calidad vale más que la cantidad. La cita es a las 19 horas.

Calibre 50

El Mimoso

Tláhuac

La alcaldía no presentará a uno, ni a dos agrupaciones, serán cuatro grupos los que arriben el escenario a partir de las 18 horas:

Flores de México

Edgar Jiménez

Recordando a La Sonora Dinamita

Vagón Chicano.

Magdalena Contreras

La fiesta inicia a 15 horas y promete poner a bailar a todos hasta altas horas de la noche, los artistas y agrupaciones que se presentarán son:

Los Capitanes de la Banda

Madeiras ‘Los Reyes de la Cumbia’

Benjamín Guerrero Jr. y sus Cadetes

Los Reyes del Barrio.

Cuajimalpa

En la alcaldía Cuajimalpa la programación iniciará a las 18 horas. Veremos en acción a:

Ninel Conde

Sonido La Changa

Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga

Carro Show, y habrá sorpresas.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Milpa Alta

En Milpa Alta se presentará Víctor Manuelle y su orquesta completa. El festejo comenzará a las 16 horas.

Azcapotzalco

La cita es a las 18:30 horas. Los mexicanos se sentirán doblemente orgullosamente mexicanos con música de

Jerry Rivera

José Joel y el Jilguero

Los Pajarillos.

Álvaro Obregón

El alcaldía Álvaro Obregón habrá actividades artísticas y culturales. El evento inicia a las 12 horas y tendrá la participación de:

Kabah

Caló

Mercurio

Erik Rubín

Los 90s Pop Tour con JNS

La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín

Wilder Gómez.

Iztapalapa

En Iztapalapa la fiesta inicia a las 15:30 horas. La música corre a cargo de

Grupo Aroma

Sonora Altepexana

Jorge Carmona.

Gustavo A. Madero

A partir de las 18 horas sonará por lo alto la música de

La Sonora Santanera

La Maldita Vecindad

Luis R Conriquez

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio (Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio / Facebook)

Cuauhtémoc

Matute llevará su mejor repertorio musical de los 80’s y 90’s a la alcaldía Cuauhtémoc. La agrupación compartirá el escenario con Luis Ángel, el Flaco y N5. Aún no se publican los horarios de las presentaciones.

Matute

Luis Ángel, el flaco

N5

Miguel Hidalgo

Las actividades arrancarán a las 15 horas. El evento lo encabezan:

Los Embajadores de la Cumbia Dinamita

Yaguarú

Paty Cantú

Benito Juárez

En Benito Juárez, las presentaciones musicales iniciarán a las 18 horas. El lineup lo integran:

Diego Schoening

Aleks Syntek

Baxter.mx.

Aleks Syntek (Instagram | Aleks Syntek)

Coyoacán

En Coyoacán la fiesta arranca a las 16 horas con la presentación de la Banda Sinfónica de Coyoacán, a ella se le une una imitadora de Jenny Rivera. También habrá música de mariachi y música versátil. Después del grito de independencia, llegará Merenglass.