Este 2026, México celebra el 216.° aniversario del inicio de su Independencia. Como en cada año, en las 16 alcaldías de la CDMX se llevará a cabo una fiesta gratuita tras el tradicional Grito de Independencia.

Si aún no tienes planes para esta celebración, no te preocupes, acá te compartimos la lista de artistas y agrupaciones por alcaldía, tú solo debes elegir el evento y anotarlo en la agenda.

  1. Venustiano Carranza
  2. Xochimilco
  3. Iztacalco
  4. Tlalpan
  5. Tláhuac
  6. Magdalena Contreras
  7. Cuajimalpa
  8. Milpa Alta
  9. Azcapotzalco
  10. Álvaro Obregón
  11. Iztapalapa
  12. Gustavo A. Madero
  13. Cuauhtémoc
  14. Miguel Hidalgo
  15. Benito Juárez
  16. Coyoacán

Venustiano Carranza

Los Tigres del Norte encabezan la fiesta patria de la alcaldía Venustiano Carranza. A la agrupación se le unirá la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Maelo Ruiz. La música regional se mezclará con la salsa a partir de 18 horas.

  • Los Tigres del Norte
  • Sonora Dinamita de Lucho Argaín
  • Maelo Ruiz
Los Tigres del Norte anuncian nueva gira; te damos las fechas en México y Estados Unidos
Los Tigres del Norte anuncian nueva gira; te damos las fechas en México y Estados Unidos (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Xochimilco

La fiesta corre a cargo de El Gran Silencio. La banda mexicana de rock compartirá el escenario con Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes. La cita es a las 21 horas en la explanada.

  • El Gran Silencio
  • Lorenzo Negrete
  • Los Mismos Reyes

Iztacalco

A diferencia de las demarcaciones anteriores, en Iztacalco la fiesta iniciará a las 16 horas. La música correrá a cargo de

Edwin Luna, cantante.
Edwin Luna, cantante. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Tlalpan

El festejo en Tlalpan corre a cargo de dos artistas: Calibre 50 y El Mimoso, dos grandes que dejan claro que la calidad vale más que la cantidad. La cita es a las 19 horas.

  • Calibre 50
  • El Mimoso

Tláhuac

La alcaldía no presentará a uno, ni a dos agrupaciones, serán cuatro grupos los que arriben el escenario a partir de las 18 horas:

  • Flores de México
  • Edgar Jiménez
  • Recordando a La Sonora Dinamita
  • Vagón Chicano.

Magdalena Contreras

La fiesta inicia a 15 horas y promete poner a bailar a todos hasta altas horas de la noche, los artistas y agrupaciones que se presentarán son:

  • Los Capitanes de la Banda
  • Madeiras ‘Los Reyes de la Cumbia’
  • Benjamín Guerrero Jr. y sus Cadetes
  • Los Reyes del Barrio.

Cuajimalpa

En la alcaldía Cuajimalpa la programación iniciará a las 18 horas. Veremos en acción a:

  • Ninel Conde
  • Sonido La Changa
  • Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga
  • Carro Show, y habrá sorpresas.
Ninel Conde
Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Milpa Alta

En Milpa Alta se presentará Víctor Manuelle y su orquesta completa. El festejo comenzará a las 16 horas.

Azcapotzalco

La cita es a las 18:30 horas. Los mexicanos se sentirán doblemente orgullosamente mexicanos con música de

  • Jerry Rivera
  • José Joel y el Jilguero
  • Los Pajarillos.

Álvaro Obregón

El alcaldía Álvaro Obregón habrá actividades artísticas y culturales. El evento inicia a las 12 horas y tendrá la participación de:

  • Kabah
  • Caló
  • Mercurio
  • Erik Rubín
  • Los 90s Pop Tour con JNS
  • La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín
  • Wilder Gómez.

Iztapalapa

En Iztapalapa la fiesta inicia a las 15:30 horas. La música corre a cargo de

  • Grupo Aroma
  • Sonora Altepexana
  • Jorge Carmona.

Gustavo A. Madero

A partir de las 18 horas sonará por lo alto la música de

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio
La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio (Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio / Facebook)

Cuauhtémoc

Matute llevará su mejor repertorio musical de los 80’s y 90’s a la alcaldía Cuauhtémoc. La agrupación compartirá el escenario con Luis Ángel, el Flaco y N5. Aún no se publican los horarios de las presentaciones.

  • Matute
  • Luis Ángel, el flaco
  • N5

Miguel Hidalgo

Las actividades arrancarán a las 15 horas. El evento lo encabezan:

  • Los Embajadores de la Cumbia Dinamita
  • Yaguarú
  • Paty Cantú

Benito Juárez

En Benito Juárez, las presentaciones musicales iniciarán a las 18 horas. El lineup lo integran:

Aleks Syntek
Aleks Syntek (Instagram | Aleks Syntek)

Coyoacán

En Coyoacán la fiesta arranca a las 16 horas con la presentación de la Banda Sinfónica de Coyoacán, a ella se le une una imitadora de Jenny Rivera. También habrá música de mariachi y música versátil. Después del grito de independencia, llegará Merenglass.

  • Banda Sinfónica de Coyoacán
  • Imitadora de Jenny Rivera
  • Merenglass.