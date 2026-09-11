Este 2026, México celebra el 216.° aniversario del inicio de su Independencia. Como en cada año, en las 16 alcaldías de la CDMX se llevará a cabo una fiesta gratuita tras el tradicional Grito de Independencia.
Si aún no tienes planes para esta celebración, no te preocupes, acá te compartimos la lista de artistas y agrupaciones por alcaldía, tú solo debes elegir el evento y anotarlo en la agenda.
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
- Iztacalco
- Tlalpan
- Tláhuac
- Magdalena Contreras
- Cuajimalpa
- Milpa Alta
- Azcapotzalco
- Álvaro Obregón
- Iztapalapa
- Gustavo A. Madero
- Cuauhtémoc
- Miguel Hidalgo
- Benito Juárez
- Coyoacán
Venustiano Carranza
Los Tigres del Norte encabezan la fiesta patria de la alcaldía Venustiano Carranza. A la agrupación se le unirá la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Maelo Ruiz. La música regional se mezclará con la salsa a partir de 18 horas.
- Los Tigres del Norte
- Sonora Dinamita de Lucho Argaín
- Maelo Ruiz
Xochimilco
La fiesta corre a cargo de El Gran Silencio. La banda mexicana de rock compartirá el escenario con Lorenzo Negrete y Los Mismos Reyes. La cita es a las 21 horas en la explanada.
- El Gran Silencio
- Lorenzo Negrete
- Los Mismos Reyes
Iztacalco
A diferencia de las demarcaciones anteriores, en Iztacalco la fiesta iniciará a las 16 horas. La música correrá a cargo de
- Edwin Luna
- Adolescentes Orquesta
Tlalpan
El festejo en Tlalpan corre a cargo de dos artistas: Calibre 50 y El Mimoso, dos grandes que dejan claro que la calidad vale más que la cantidad. La cita es a las 19 horas.
- Calibre 50
- El Mimoso
Tláhuac
La alcaldía no presentará a uno, ni a dos agrupaciones, serán cuatro grupos los que arriben el escenario a partir de las 18 horas:
- Flores de México
- Edgar Jiménez
- Recordando a La Sonora Dinamita
- Vagón Chicano.
Magdalena Contreras
La fiesta inicia a 15 horas y promete poner a bailar a todos hasta altas horas de la noche, los artistas y agrupaciones que se presentarán son:
- Los Capitanes de la Banda
- Madeiras ‘Los Reyes de la Cumbia’
- Benjamín Guerrero Jr. y sus Cadetes
- Los Reyes del Barrio.
Cuajimalpa
En la alcaldía Cuajimalpa la programación iniciará a las 18 horas. Veremos en acción a:
- Ninel Conde
- Sonido La Changa
- Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga
- Carro Show, y habrá sorpresas.
Milpa Alta
En Milpa Alta se presentará Víctor Manuelle y su orquesta completa. El festejo comenzará a las 16 horas.
Azcapotzalco
La cita es a las 18:30 horas. Los mexicanos se sentirán doblemente orgullosamente mexicanos con música de
- Jerry Rivera
- José Joel y el Jilguero
- Los Pajarillos.
Álvaro Obregón
El alcaldía Álvaro Obregón habrá actividades artísticas y culturales. El evento inicia a las 12 horas y tendrá la participación de:
- Kabah
- Caló
- Mercurio
- Erik Rubín
- Los 90s Pop Tour con JNS
- La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín
- Wilder Gómez.
Iztapalapa
En Iztapalapa la fiesta inicia a las 15:30 horas. La música corre a cargo de
- Grupo Aroma
- Sonora Altepexana
- Jorge Carmona.
Gustavo A. Madero
A partir de las 18 horas sonará por lo alto la música de
- La Sonora Santanera
- La Maldita Vecindad
- Luis R Conriquez
Cuauhtémoc
Matute llevará su mejor repertorio musical de los 80’s y 90’s a la alcaldía Cuauhtémoc. La agrupación compartirá el escenario con Luis Ángel, el Flaco y N5. Aún no se publican los horarios de las presentaciones.
- Matute
- Luis Ángel, el flaco
- N5
Miguel Hidalgo
Las actividades arrancarán a las 15 horas. El evento lo encabezan:
- Los Embajadores de la Cumbia Dinamita
- Yaguarú
- Paty Cantú
Benito Juárez
En Benito Juárez, las presentaciones musicales iniciarán a las 18 horas. El lineup lo integran:
- Diego Schoening
- Aleks Syntek
- Baxter.mx.
Coyoacán
En Coyoacán la fiesta arranca a las 16 horas con la presentación de la Banda Sinfónica de Coyoacán, a ella se le une una imitadora de Jenny Rivera. También habrá música de mariachi y música versátil. Después del grito de independencia, llegará Merenglass.
- Banda Sinfónica de Coyoacán
- Imitadora de Jenny Rivera
- Merenglass.