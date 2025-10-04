Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o “Lucha”, identificado como líder del segundo nivel de La Barredora, fue reportado como detenido este 3 de octubre de 2025 en Tabasco.

Los primeros reportes indican que elementos del Gabinete de Seguridad aprehendieron durante los recorridos de vigilancia en Villahermosa a “El Coyote”, cuando este se desplazaba en un auto con reporte de robo.

Al marcarle el alto y revisar el auto, los uniformados encontraron que El Coyote viajaba con artefactos posiblemente relacionados a su actividad con La Barredora:

  • Un arma larga
  • Un tubo lanzagranadas
  • 30 cartuchos
  • Un cargador
  • 3.9 kilos de marihuana
  • Dosis de metanfetamina

Nota en desarrollo. En breve más información...