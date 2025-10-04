Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o “Lucha”, identificado como líder del segundo nivel de La Barredora, fue reportado como detenido este 3 de octubre de 2025 en Tabasco.

Los primeros reportes indican que elementos del Gabinete de Seguridad aprehendieron durante los recorridos de vigilancia en Villahermosa a “El Coyote”, cuando este se desplazaba en un auto con reporte de robo.

Al marcarle el alto y revisar el auto, los uniformados encontraron que El Coyote viajaba con artefactos posiblemente relacionados a su actividad con La Barredora:

Un arma larga

Un tubo lanzagranadas

30 cartuchos

Un cargador

3.9 kilos de marihuana

Dosis de metanfetamina

🚨 #AHORA | Detienen a presunto líder de segundo nivel de “La Barredora”.



👉 Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o "Lucha" fue detenido en Tabasco por elementos del Gabinete de Seguridad, durante recorridos de vigilancia en Villahermosa.



👉 Fue detectado por efectivos… pic.twitter.com/wIqmCAzvDa — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...