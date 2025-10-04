Guadalupe Luna Hernández, alias “El Coyote” o “Lucha”, identificado como líder del segundo nivel de La Barredora, fue reportado como detenido este 3 de octubre de 2025 en Tabasco.
Los primeros reportes indican que elementos del Gabinete de Seguridad aprehendieron durante los recorridos de vigilancia en Villahermosa a “El Coyote”, cuando este se desplazaba en un auto con reporte de robo.
Al marcarle el alto y revisar el auto, los uniformados encontraron que El Coyote viajaba con artefactos posiblemente relacionados a su actividad con La Barredora:
- Un arma larga
- Un tubo lanzagranadas
- 30 cartuchos
- Un cargador
- 3.9 kilos de marihuana
- Dosis de metanfetamina
Nota en desarrollo. En breve más información...