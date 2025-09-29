Gustavo ‘El Viejón’ fue detenido en Jalisco durante un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad.

Operativo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Cortesía)

Así lo informó Omar García Harfuch el 29 de septiembre, quien señaló que este líder de La Barredora está vinculado con delitos como robo de hidrocarburos y homicidio, entre otros.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Viejón’ está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era considerado un objetivo prioritario por su incidencia en delitos violentos.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre Gustavo ‘El Viejón’, como:

¿Quién es Gustavo ‘El Viejón’?

¿Cuántos años tiene Gustavo ‘El Viejón’?

¿Qué signo zodiacal de Gustavo ‘El Viejón’?

¿Gustavo ‘El Viejón’ tiene esposa?

¿Gustavo ‘El Viejón’ tiene hijos?

¿Qué estudió Gustavo ‘El Viejón’?

¿Cuál es la trayectoria de Gustavo ‘El Viejón’?

¿Quién es Gustavo ‘El Viejón’?

Gustavo N, alias ‘El Viejón’, fue detenido por autoridades estatales y federales en Guanajuato por sus actividades delictivas.

Es considerado un objetivo prioritario por su relación con el CJNG y es identificado como líder de La Barredora, grupo criminal que sería dirigido por Hernán Bermúdez Requena.

¿Cuántos años tiene Gustavo ‘El Viejón’?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Gustavo, ‘El Viejón’, tiene 32 años de edad.

¿Qué signo zodiacal de Gustavo ‘El Viejón’?

No se conoce la fecha de cumpleaños del presunto líder de La Barredor, por lo que no podemos saber su signo zodiacal.

¿Gustavo ‘El Viejón’ tiene esposa?

La información de Gustavo ‘El Viejón’ se mantiene privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Gustavo ‘El Viejón’ tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si Gustavo N, tiene o no hijos.

¿Qué estudió Gustavo ‘El Viejón’?

La información escolar de ‘El Viejón’ no es pública, por lo que no se conoce su último grado de estudios.

¿Cuál es la trayectoria de Gustavo ‘El Viejón’?

Gustavo ‘El Viejón’, está vinculado, según las autoridades, con La Barredora y el CJNG.

Asimismo, se le relaciona con delitos como:

extorsión

homicidio

distribución y venta de droga

privación ilegal de la libertad

robo de vehículos

robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga

Según las autoridades, su detención “contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato”.

Al momento de su detención se aseguraron: