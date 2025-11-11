En medio de las investigaciones por el feminicidio de Valeria Márquez surge una nueva versión que apunta a un familiar de la influencer como responsable intelectual del crimen.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani quien, aseguró, la familia de Valeria Márquez comenzó a tener sospechas de Armando López, tío paterno de la influencer.

Nuevo sospechoso en el caso de Valeria Márquez apunta al tío de la influencer; ambos eran socios

De acuerdo con el periodista, las sospechas iniciaron debido a que Armando López comenzó a tener comportamientos poco usuales.

Iniciando por el hecho de que solía estar en el salón de belleza donde se perpetró el feminicidio, mismo del que era socio junto con Valeria Márquez.

Valeria Márquez (v___marquez / Instagram)

Esta nueva línea de investigación habría sido proporcionada por una persona allegada a la familia.

Revelando que Armando López no estuvo el día del crimen, lo cual era inusual dado que solía estar junto con el novio de la influencer.

Dos días después, el tío supuestamente salió del país, por lo que esto fue una señal de alerta para algunos miembros de la familia.

Ahora la nueva hipótesis plantea que el móvil del feminicidio podría ser una disputa económica, así como por temas relacionados al manejo del salón Blossom The Beauty Lounge.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco continúa en las indagatorias bajo reserva, por lo que ninguna autoridad de aquél estado ha confirmado la participación de algún familiar de Valeria Márquez en su feminicidio.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo para sus seguidores de TikTok.

El caso fue de una gran conmoción a nivel nacional por la crudeza de los hechos, mismos que siguen siendo investigados a seis meses del feminicidio.