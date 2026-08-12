La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió a Alejandro Moreno, su homólogo del PRI, ante acusación de persecución política realizada en Estados Unidos.

El pronunciamiento de Ariadna Montiel se dio en respuesta a la publicación de Alejandro Moreno, sobre una denuncia hecha al Departamento de Estado por lo que, asegura, es censura.

Esto fue previo a la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, tras la cual Morena apuntó que cada vez que una investigación se acerca a Alejandro Moreno, el priísta acusa persecución política.

Ariadna Montiel responde a Alejandro Moreno por presunta persecución política

Desde su cuenta de X, Ariadna Montiel respondió a Alejandro Moreno que ninguna carta puede acreditar persecución política, y su denuncia sólo es propaganda enviada por mensajería internacional.

Ariadna Montiel responde a Alejandro Moreno tras acusar persecución política (Captura de pantalla)

Por ello, Ariadna Montiel preguntó a Alejandro Moreno a su vez si es así de mal abogado o sólo hace interpretaciones tramposas a la espera de que nadie lea la Constitución.

Al respecto, Ariadna Montiel explica que el artículo 61 constitucional sí protege las opiniones de funcionarios, pero no la mentira y menos la que se convierte en propaganda partidista.

Ariadna Montiel también resaltó que no puede usar al PRI para resaltar delitos sin pruebas y anunciarlo con fanfarrias, como hizo con la carta entregada a Estados Unidos.

Hecho que Ariadna Montiel aseguró como consecuencia de que Alejandro Moreno ya no encuentre respaldo en México.

Alejandro Moreno asegura que buscan intimidarlo con “supuestas” investigaciones

Tras darse a conocer el posicionamiento de Morena sobre la presunta persecución política, Alejandro Moreno también aseguró que buscan intimidarlo con “supuestas investigaciones”.

“Alito” señaló que tratan de silenciarlo con los nuevos señalamientos en su contra por ser una voz crítica, por lo que quieren quitarle el fuero e impedir que siga denunciando.

Aclaró que acudió a Estados Unidos debido a que en México las denuncias no avanzan y se utilizan a instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) para perseguir a los adversarios.