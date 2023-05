Marcelo Ebrard recibiría el apoyo de 130 legisladores. ¿Desbandada en Morena? Diputados federales de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde estarían dispuestos a pedir licencia para apoyar al canciller.

El secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México jugó recientemente con la idea de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), renunciase a su cargo para competir en las elecciones 2024.

“Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia?”, dijo Marcelo Ebrard el 17 de mayo de 2023. El canciller refirió el tema un día atrás y aseguró que va “adelante en las encuestas” y que por eso en el equipo de Claudia Sheinbaum “están nerviosos”.

“Vamos ganando, por eso está nerviosa. La favoritez va en contra de las encuestas. O hay favorita o hay encuestas”, dijo Marcelo Ebrard, quien pidió en 2022 no replicar “las viejas prácticas de la mafia en el poder” para elegir al candidato presidencial.

“En esta transformación no hay tapadas ni tapados, será el pueblo informado el que determine el devenir de nuestra nación. Hacemos este pronunciamiento con el objetivo de llamar a la unidad y evitar lo que el Presidente padeció, y contra lo que luchó toda su vida: las viejas prácticas de la mafia en el poder”. Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard (Cuartoscuro / Mireya Novo)

¿Hay desbandada en Morena? Legisladores ven a Marcelo Ebrard como “el mejor perfil” en elecciones 2024

La pregunta que surge es: ¿Hay desbandada en Morena? El 17 de mayo 130 legisladores de Morena, PT y Partido Verde mostraron su respaldo por la posible candidatura de Marcelo Ebrard en las elecciones 2024 por la presidencia.

Emmanuel Reyes, diputado de Morena, pidió “piso parejo” a los gobernadores de Morena, a quienes el propio canciller ha cuestionado por realizar actos de campaña en favor de Claudia Sheinbaum; la funcionaria lo negó.

“Pediríamos licencia para seguir los trabajos de difusión y promoción, Marcelo Ebrard es un hombre congruente y por consecuencia nosotros también tenemos que ser congruentes. Estamos en contra de la cargada, lo hemos denunciado una y otra vez, y no nos van a callar, vamos a seguir insistiendo en que los gobernadores no metan las manos que jueguen con piso parejo, no todos los gobernadores están cumpliendo con esta parte, por eso vamos a seguir denunciado y acompañando el proyecto de Marcelo Ebrard, taremos 8 puntos arriba de Claudia Sheinbaum”. Emmanuel Reyes, diputado federal de Morena

Javier López Casarín, diputado del Partido Verde, encabeza la llamada Plataforma Verde en favor de Marcelo Ebrard y aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores es “el mejor perfil” para abanderar la candidatura presidencial:

“Encontrando en Marcelo Ebrard el mejor perfil, por dos razones fundamentales, experiencia y visión. No estamos en un concurso de popularidad y no podemos darnos el lujo de que las riendas del país queden en manos de alguien que no tiene experiencia. Y estamos dando a conocer quién es él y por qué tiene más de 40 años trabajando en favor de las mexicanas y los mexicanos”. Javier López Casarín, diputado del Partido Verde

Marcelo Ebrard solicitó la renuncia de los gobernadores de Morena, en caso de querer promover a algún aspirante.

Marcelo Ebrard (Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Marcelo Ebrard: “No se vale que quieran las dos cachuchas” dice a gobernadores de Morena

Marcelo Ebrard mostró su inconformidad con los gobernadores de Morena por promover la candidatura de Claudia Sheinbaum. El canciller consideró que “no se vale que quieran las dos cachuchas” y solicitó su renuncia.

“Están contraponiéndose algunos, los menos, porque en la mayor parte de los estados no se acepta; se están contraponiendo a lo que marca el partido y el Presidente de la República. ¿Cómo puedes ser coordinador de una campaña? Si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado (ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería) me dijo: ‘Yo quiero coordinar tu campaña, no se puede aquí, me voy’. Perfecto. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas”. Marcelo Ebrard

Uno de los casos que señaló el canciller se dio en un acto público de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, donde la jefa de gobierno de CDMX estuvo presente. Marcelo Ebrard pidió prudencia y no convertirse en “promotor de campaña”:

“Yo creo que la prudencia de hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio Presidente de la República. O sea, no te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de una o de uno de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite”. Marcelo Ebrard

Sin embargo, Claudia Sheinbaum negó lo anterior y aseguró que los dados no están cargados para elegir al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones 2024 por la Presidencia de la República:

“Yo no creo que sean dados cargados. (Los gobernadores) tienen libre opinión de manifestar su opinión. Eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona: hay gobernadores que han dicho ‘yo apoyo a esta persona’ (…) lo importante es que se invite a todos y a todas, y al mismo tiempo que nadie utilice recursos públicos, que siempre hemos estado en contra de ello”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum durante conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento (Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son fuertes candidatos para las elecciones 2024 en México por la Presidencia de la República.

En ese sentido, su aprobación se mide en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX.

Según dicha encuesta, con fecha del 18 de mayo de 2023, la aprobación de Marcelo Ebrard es de 23.1%.

Mientras que Claudia Sheinbaum mantiene una intención del voto de la ciudadanía de 31.2 por ciento.