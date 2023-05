Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y aspirante a la presidencia en las elecciones 2024, mandó un mensaje a los gobernadores que quieren coordinar campañas de las “corcholatas”.

Durante la entrega de su doctorado honoris por el Instituto Nacional de Administración Pública, el canciller Marcelo Ebrard aprovechó para pronunciarse sobre el tema.

El canciller mandó un mensaje a aquellos gobernadores que quieren coordinar las campañas de alguno de los aspirantes; cabe mencionar que las corcholatas son:

En el marco de las elecciones 2024, Marcelo Ebrard pidió actuar con prudencia, incluyendo a las y los gobernadores morenistas.

De manera que dijo que si algún gobernador quiere apoyar o coordinar las campañas de las corcholatas, éstos deberán pedir licencia de su cargo, pero no podrán hacer las dos cosas.

“¿Tú quieres coordinar una campaña? Pues pídete una licencia. Está bien, pero pues hay que irse”, expresó Marcelo Ebrard.

Como ejemplo puso a Martha Delgado, quien renunció a la SRE para apoyar la candidatura de Marcelo Ebrard.

“Martha Delgado me dijo ‘yo quiero coordinar tu campaña no se puede aquí, me voy’. Perfecto, eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas”.

Marcelo Ebrard