Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados y afiliado a Morena, le pidió a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard crear una corriente democrática alterna del partido; “de corcholatas sólo se degradan”, dijo.

Marcelo Ebrard, secretario federal de Relaciones Exteriores, bromeó con la idea de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, abandone el cargo por las elecciones 2024: “Es que voy ganando, ¿para qué renuncia?”, dijo.

Mientras que Ricardo Monreal aseguró que “si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección porque ya no es un dime o un direte”.

“Es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación”, dijo Ricardo Monreal. En ese contexto se dio la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo para gestar otra corriente.

Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal el 31 de enero de 2023 (Daniel Augusto)

Porfirio Muñoz Ledo propone a Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard formar otro Frente Democrático Nacional

Porfirio Muñoz Ledo instó a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard a formar un nuevo Frente Democrático Nacional, como sucedió en en las elecciones 1988, donde el abanderado de la organización fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Marcelo Ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI y en su caso, un Frente Democrático Nacional”, dijo en Twitter.

El Frente que propuso Porfirio Muñoz Ledo debe estar “aliado a otros partidos”, según explicó, pero no es la primera vez que el ex presidente de la Cámara de Diputados expresa su rechazo por Morena. De hecho han sido reiteradas ocasiones.

“Yo no tenía ninguna señal de que Andrés fuera quien es ahora: un mentiroso porque miente como habla. Hay dos maneras de mentir, y es la peor, decir verdades a medias o mentiras completas”, dijo en octubre de 2022 el hombre de 89 años.

Reiteró su postura en diciembre de 2022, después de ser rechazado para ser reelecto diputado federal de Morena: “Ese partido para mí ya no existe, es una mafia dirigida por un hombre autoritario”, dijo el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Cárdenas presumen reunión. (Ricardo Monreal / Twitter)

Porfirio Muñoz Ledo puede decirme Hitler o Stalin porque lo estimo mucho, dice AMLO

Porfirio Muñoz Ledo tiene aspiraciones presidenciales desde que fue miembro y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó una anécdota en ese sentido en 2022.

“Había pasado la elección del 2000 y se da una ruptura en el PRD porque querían la candidatura a la presidencia, la buscaban y tenían derecho, el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; entonces, en las encuestas estaba mejor posicionado el ingeniero Cárdenas (...) Hasta me tocó hablar con el licenciado Muñoz Ledo para convencerlo de que él podía ser candidato a jefe de Gobierno y que si se iba en pareja, en unidad, el ingeniero Cárdenas para la Presidencia y Porfirio a jefe de Gobierno, podíamos ganar”. AMLO

Entonces fue cuando Porfirio Muñoz Ledo le reveló sus aspiraciones a AMLO:

“Me acuerdo que desayunamos porque buscaba yo la unidad (...) Entonces estaba yo convenciendo al licenciado Muñoz Ledo, entonces me dice: ‘mira, yo ya he participado en todo, he sido candidato pues en todo, he tenido todos los cargos y lo único que me falta es ser candidato a la presidencia y quiero porque me siento con capacidad, entonces quiero ser candidato. Entonces como se elige en el PRD al ingeniero Cárdenas, el licenciado Muñoz Ledo se va de candidato, como era su intención, creo que por el PARM, por otro partido". AMLO

El presidente explicó lo que sucedió una vez que Vicente Fox llegó a la presidencia de México en el año 2000:

“Gana Fox y creo que le ofrecen ser embajador o representa a México en el extranjero, y luego como es un hombre de nervio y de prestigio, termina por no gustarle y me viene a ver, yo era jefe de Gobierno, y me dice: ‘yo quiero ayudar’. Ah, pues muy bien licenciado, venga y me ayudaba creo como asesor, pero no se sabía, pero sí teníamos relación, porque yo lo estimo mucho, como estimo muchísimo al ingeniero Cárdenas y por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin, de verdad, de verdad lo estimo, los estimo. Al ingeniero Cárdenas lo respeto mucho”. AMLO