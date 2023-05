El senador Ricardo Monreal se baja de la encuesta interna de Morena para definir la candidatura presidencial en las elecciones 2024, donde se elegirá al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo dio a conocer Ricardo Monreal, quien al igual que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se ha pronunciado ha señalado posibles inconsistencias en dicha encuesta.

Su declaración se da a unos meses de que se realice el sondeo, con el que se pretende fijar quién de las corcholatas será el aspirante de Morena para el proceso electoral del 2024, donde se definirá al ejecutivo.

Cabe destacar que otros de los aspirantes son:

Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López

Ricardo Monreal no quiere que encuesta de elecciones 2024 se realice por Morena

Según expuso Sin Embargo, el senador Ricardo Monreal adelantó que en caso de que Morena sea quien realice la encuesta para elegir al candidato de 2024, no participará en la contienda presidencial.

Ello debido a que en 2017, según acusó, él fue el ganador de la encuesta, pero perdió en el partido la nominación, por lo que de participar sería volver a caer en la “misma leche”.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré, porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no es un ‘dime’ o un ‘direte’ o una posición personal, ahora es una posición del Secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación” Ricardo Monreal

Además, solicitó que las reglas de la encuesta sean esclarecidas, pues a su consideración existen funcionarios públicos que se han involucrado dentro del proceso interno del partido político.

Ricardo Monreal (Especial)

Ricardo Monreal pide a funcionarios públicos que se mantengan al margen del proceso de elección interno de Morena

En ese sentido, el senador pidió a los alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos que han intervenido en el proceso interno de Morena ser recatados y prudentes.

Ello para cuidar la unidad de Morena, pues Ricardo Monreal ha acusado desde hace meses que existe desigualdad en la competencia, inclusive a señalado a Claudia Sheinbaum como la culpable de ello.

Cabe destacar que por su pronunciamiento, y ante las declaraciones de Marcelo Ebrard quien también señala presuntas irregularidades en la encuesta, Porfirio Muñoz Ledo pidió a ambos politicos crear un nuevo frente democrático y competir contra Morena.

No obstante, Ricardo Monreal ya había señalado anteriormente que él “prefiere no ser nada” en las elecciones 2024 a dejar a AMLO o a Morena, pues no perderá su dignidad en el camino.