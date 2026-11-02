Morena exigió investigar posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y esclarecer responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos destinados a garantizar la democracia mexicana.

El partido señaló que los señalamientos actuales deben revisarse junto con antecedentes de administraciones anteriores, incluidos contratos cuestionados durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el organismo.

Morena sostuvo que la salida de una funcionaria no debe cerrar las investigaciones y pidió conocer quién autorizó contratos, qué proveedores participaron y quiénes se beneficiaron directamente.

¿Qué irregularidades pide investigar Morena en el INE?

Morena pidió esclarecer los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en el INE y determinar responsabilidades concretas entre funcionarios actuales y anteriores.

La organización política recordó que la trayectoria de la exconsejera Guadalupe Taddei comenzó antes de la transformación y destacó su llegada a la presidencia en 2023 mediante insaculación.

Según Morena, Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova.

Guadalupe Taddei, ex presidenta consejera del INE (Rogelio Morales Ponce)

El partido señaló que en 2023 Taddei llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación, mecanismo previsto cuando la Cámara de Diputados no alcanza mayoría calificada.

Morena afirmó que las irregularidades cuestionadas no comenzaron con Taddei y recordó antecedentes documentados desde el antiguo IFE sobre el manejo de recursos públicos.

Entre ellos mencionó un contrato de 2015 con Jet Van para arrendar vehículos por cerca de mil millones de pesos, cuyo costo fue cuestionado por la Contraloría.

También pidió determinar quién autorizó contratos, quiénes son los proveedores, desde cuándo participan y por qué no fueron corregidas las irregularidades detectadas previamente en el Instituto.