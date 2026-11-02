Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), insistió que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente para resolver la crisis institucional generada por lo que se deben castigar a los responsables.

“Que continúen las investigaciones, se esclarezca el destino de los recursos públicos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos o responsabilidades administrativas, se castigue a quienes resulten responsables, sin importar el cago que hayan ocupado” PAN

El dirigente panista insistió que se debe continuar con las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción, conflicto de interés y contratos irregulares.

Jorge Romero pidió que se esclarezca el destino de los recursos económicos y se castigue a los responsables de posibles delitos.

Jorge Romero tacha de contradictorios los intentos de Morena de deslindarse de Taddei

Jorge Romero insistió que Morena no puede deslindarse de Guadalupe Taddei luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “celebrara públicamente su nombramiento en 2023 y reconociera cercanía con integrantes de la familia”.

El PAN dijo que las decisiones legislativas que incrementaron el poder de Guadalupe Taddei, los vínculos familiares y el respaldo de integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación contradicen los intentos de desvincularse.

“Desde la perspectiva de Acción Nacional, los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, el respaldo político que recibió del obradorismo y las decisiones legislativas que fortalecieron su poder dentro del Instituto contradicen los intentos del oficialismo por desvincularse de su gestión” PAN

PAN impulsa contrarreforma a “superpoderes” de presidencia del INE

Jorge Romero recordó que en 2024, Morena impulsó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitió a la presidencia del INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.

Ante ello, el PAN impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar estas facultades extraordinarias y restablecer el mecanismo de designaciones colegiadas, mediante el voto de al menos ocho de los once integrantes del consejo general.

El objetivo de la reforma contra los “superpoderes de la presidencia del INE” es evitar que una sola persona concentre decisiones fundamentales sobre los nombramientos y recursos.

PAN insiste que reemplazo de Taddei debe ser independiente

Jorge Romero insistió que la Cámara de Diputados debe garantizar un proceso trasparente y ciudadano para elegir a la nueva presidenta del INE.

Exigió que los perfiles sean honestos, con experiencia, e independientes de cualquier partido político, pero sobre todo no imparcial.