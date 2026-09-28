La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tiene una aprobación de 69.1%, de acuerdo con una encuesta de MetricsMX. La desaprobación alcanza 22.5%; 3.9% de las personas consultadas dijo que ni aprueba ni desaprueba su gestión y 4.5% no supo qué responder.

La evaluación positiva supera a la negativa por 46.6 puntos. Sin embargo, la respuesta más frecuente no es “aprueba mucho”, sino “aprueba algo”, con 38.3%, frente a 30.8% que dijo aprobar mucho. Es decir, la aprobación es amplia, aunque una parte importante de quienes la expresan lo hace con menor intensidad.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

La percepción sobre los programas sociales también es favorable: 80.9% los considera suficientes. Sólo 10.9% opina que son insuficientes; 4.5% dijo no conocerlos y 3.7% no supo responder.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

Entre esos programas, Mujeres con Bienestar destaca con 50.7% de las menciones como el mejor. Le sigue Alimentación para el Bienestar, con 16.9%. La distancia entre ambos —33.8 puntos— coloca a Mujeres con Bienestar como el programa con mayor reconocimiento entre las opciones consultadas.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

La evaluación de la gestión económica es similar a la general: 69.1% aprueba lo realizado por el gobierno estatal para generar empleo y desarrollo económico, mientras 20.2% lo desaprueba. El 33.2% dice aprobar mucho y 35.9%, algo.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

A la pregunta de si el gobierno va por buen camino, 59.3% respondió que sí. Casi tres de cada diez —29.2%— dijeron que no, y 11.5% no supo qué contestar. La percepción positiva supera a la negativa por 30.1 puntos, aunque es menor que el nivel de aprobación general de la gobernadora.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

La principal prioridad que la ciudadanía asigna al gobierno mexiquense es la seguridad, señalada por 47.3%. La generación de empleos aparece en segundo lugar, con 11.1%, seguida por mejorar el sistema de salud, con 7.9%, y combatir la pobreza, con 7.6%.

La seguridad sobresale por una diferencia considerable: reúne más de cuatro veces las menciones del empleo, la segunda prioridad. El dato matiza la evaluación favorable de la administración: la ciudadanía puede aprobar a la gobernadora y, al mismo tiempo, identificar en la seguridad el problema que más urge atender.

Aprobación de Delfina Gómez en el Estado de México, encuesta de MetricsMx (SDPnoticias)

En conjunto, los resultados muestran una valoración positiva de Delfina Gómez y de sus programas sociales, junto con una demanda marcada para que su gobierno concentre esfuerzos en seguridad. La aprobación, por sí sola, no elimina ese desafío: casi la mitad de las personas encuestadas lo coloca por encima de cualquier otro.

Metodología de la encuesta de MetricsMx

MetricsMx realizó la encuesta telefónica con robot el 23 de septiembre de 2026, entre 600 personas mayores de edad residentes del Estado de México.

El muestreo probabilístico incluyó teléfonos fijos y celulares; los resultados se ajustaron por género, edad y municipio con base en la lista nominal del INE del 10 de septiembre de 2026.

El margen de error máximo es de ±3.46 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.