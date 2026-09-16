La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dedicó parte de su arenga, con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México, a reconocer a los pueblos indígenas que han contribuido a construir la patria con su trabajo, esfuerzo y dignidad.

Durante su mensaje también destacó la importancia de la fraternidad, además de recordar a Josefa Ortiz y Leona Vicario como protagonistas de la lucha por la Independencia, junto con otros héroes patrios.

Delfina Gómez destaca soberanía nacional y recuerda a heroínas de la Independencia

Ante miles de mexiquenses reunidos en la Plaza de los Mártires, en Toluca, Delfina Gómez proclamó la defensa de la soberanía nacional como parte de su arenga durante la celebración de las fiestas patrias.

La gobernadora también destacó valores como la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia, además de reconocer la contribución histórica de los pueblos indígenas en la construcción de la patria.

Asimismo, Delfina Gómez hizo referencia a la defensa de la soberanía encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó a mantener presentes los principios que forman parte de la identidad nacional.