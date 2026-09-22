La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha de un programa de bacheo para el Estado de México, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de atender una de las demandas recurrentes de la ciudadanía.

Durante un informe regional encabezado por ambas mandatarias el pasado 18 de septiembre en Toluca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ya había acordado con la gobernadora atender los baches en las vialidades mexiquenses.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian programa de bacheos. (CORTESÍA)

Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó avances en materia económica, Programas para el Bienestar, educación, becas y movilidad, y posteriormente destacó las acciones para atender las condiciones de las vialidades.

Plan Oriente contempla pavimentación y rehabilitación de carreteras

Las nuevas acciones de bacheo se suman a los trabajos contemplados en el Plan Oriente, estrategia en la que participan los tres órdenes de gobierno.

En materia de infraestructura y obra pública, el programa contempla la intervención de la carpeta asfáltica en 122 vialidades, mediante la entrega de 10 trenes de pavimentación.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian programa de bacheos. (CORTESÍA)

Estos trabajos se desarrollan en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Como parte del mismo esquema también se contempla la construcción de 18 puentes vehiculares, además de trabajos de rehabilitación en carreteras libres de peaje.

Bacheo estará acompañado de acciones de iluminación

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que las acciones de bacheo estarán acompañadas por la instalación y mejora de sistemas de iluminación.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian programa de bacheos. (CORTESÍA)

De acuerdo con lo señalado durante el informe, estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad para conductores y peatones, además de atender la infraestructura vial en distintos puntos del territorio mexiquense.