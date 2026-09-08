El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que el caso del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, esté relacionado con los señalamientos que enfrenta Rubén Rocha Moya.

“Este es un caso aparte de todos los otros, de todo lo demás de Sinaloa”, aclaró. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

A su paso por la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Harfuch confirmó que los activos financieros de Ricardo Velarde fueron congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), unidad administrativa que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte, de la UIF de empresas que estaba investigando de esta persona”, agregó. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con secretario de Seguridad -de 44 años-, el bloqueo de cuentas se deriva de una investigación específica de la UIF, centrada en sus empresas particulares y no en su desempeño como funcionario público.

En las próximas horas, será la FGR quien aporte más detalles conforme avanzan las indagatorias.

¿Qué relación tiene Ricardo Velarde con Rubén Rocha Moya?

A principios de 2023, Rubén Rocha Moya -de 77 años- nombró a Ricardo Velarde, subsecretario de Promoción y Operación Turística, posteriormente éste fungió como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo.

En noviembre de 2024, fue designado titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa, lo que revela que ambos mantienen una buena relación aún cuando Ricardo Velarde dejó su puesto en octubre de 2025.

La decisión se basó en la presión política derivada de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Durango, quien fue visto por última vez en Terraza Valentinos, establecimiento ubicado en Mazatlán y propiedad de Velarde Cárdenas.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Carlos Emilio, cuya madre continúa organizando manifestaciones para exigir a las autoridades que continúen las investigaciones.