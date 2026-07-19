Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, denunció que ningún juez valoró las pruebas en su contra antes de ordenar la detención del exgobernador, ocurrida en Ensenada, Baja California.

Está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo

La mujer calificó como “indigna” la detención de su padre y exigió que se le dé un trato justo, respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas.

Asimismo, la hija de Ernesto Ruffo llamó a no dar condenas políticas anticipadas, ya que, sostuvo, el exmandatario se ha mostrado dispuesto a responder a las autoridades.

Detención de Ernesto Ruffo no tendría claridad, denuncia su hija (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

Hija de Ernesto Ruffo defiende transparencia del exgobernador de Baja California

En su mensaje, la hija de Ernesto Ruffo aseguró que su padre fue detenido sin que un juez revisara las pruebas en su contra y que, tras su arresto, fue trasladado a la CDMX, a más de 2 mil kilómetros de su hogar.

La hija del exmandatario afirmó que su padre siempre ha vivido con humildad y que dedicó más de cuarenta años al servicio público sin enfrentar acusaciones a lo largo de su carrera.

La gente se le acerca con cariño y respeto porque reconocen el servicio “En medio siglo de vida pública, mi padre jamás ha tenido un señalamiento en su contra”, afirmó.

También señaló que Ruffo Appel acudió por voluntad propia a una comparecencia previa sin representación legal, con el objetivo de aclarar los señalamientos en su contra.

“No me olviden”: Ernesto Ruffo antes de ser trasladado a la FGR desde Baja California (CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO / Chris Noyola Martínez )

Familia exige juicio justo y con pruebas para Ernesto Ruffo

La familia de Ernesto Ruffo pidió que se respete la presunción de inocencia del exgobernador, así como el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada.

Ernesto Ruffo es investigado por la FGR por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.