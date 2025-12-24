Defensa y familia de Cecilia Monzón exigen la pena máxima contra Javier López Zavala por el feminicidio de la activista y abogada.

El 23 de diciembre de 2025 fue declarado culpable de feminicidio el excandidato del PRI a la gobernatura de Puebla, Javier López Zavala.

Familia de Cecilia Monzón exige la pena máxima para Javier López Zavala

Javier López Zavala es señalado como el autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón y fue declarado culpable junto a sus dos cómplices.

El próximo 31 de diciembre se dictará sentencia contra Javier López Zavala y la familia de Cecilia Monzón, así como su defensa, exigen que el exfuncionario obtenga la pena máxima.

¿Quién fue Cecilia Monzón? Abogada y activista de Puebla asesinada (Redes sociales)

Los representantes legales de la familia de Cecilia Monzón expresaron que solicitarán la pena máxima de 60 años de prisión para cada uno de los imputados en el caso:

Javier López Zavala, autor intelectual

Jair Mauricio Domínguez, autor material

Silvestre Vargas Ramírez, autor material

La familia de Cecilia Monzón compartió un comunicado el 24 de diciembre y describieron como una “condena histórica” la próxima sentencia a Javier López Zavala.

Los allegados a Cecilia Monzón revelaron que el juicio oral por el caso inició en abril de 2025 y hubo 80 audiencias y señalaron intentos de retrasar el proceso por parte de la defensa del acusado.

Cecilia Monzón: Javier López Zavala fue sentenciado por violencia familiar (Redes sociales)

Defensa y familia de Cecilia Manzón reconocen el trabajo de la Fiscalía de Puebla

La familia y defensa de Cecilia Manzón cerraron su comunicado con un reconocimiento a la Fiscalía General de Justicia de Puebla.

Señalaron que hubo trabajo en conjunto con el gobierno de Puebla y la Secretaría de Mujeres.

Cecilia Manzón fue víctima de feminicidio el 21 de mayo de 2022; la activista viajaba en su auto en vialidades de San Pedro Cholula, Puebla.

La activista había denunciado que Javier López Zavala no cumplía con la pensión alimenticia de su hija y había un proceso por violencia familiar.