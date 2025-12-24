Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gobernatura de Puebla, fue declarado culpable del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.

El martes 23 de diciembre se dio el fallo contra Javier López Zavala y sus dos cómplices, los autores materiales del asesinato de Cecilia Monzón.

Javier López Zavala es declarado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón

Será en otra audiencia donde se dicte sentencia Javier López Zavala junto a sus cómplices por el feminicidio de Cecilia Monzón.

La audiencia para determinar la culpabilidad de Javier López Zavala tardó ocho meses y varias audiencias diferidas, dando un total de 80.

Cecilia Monzón: Javier López Zavala fue sentenciado por violencia familiar (Redes sociales)

El 5 de diciembre terminó el desahogo de pruebas y se pudo determinar la culpabilidad del exfuncionario.

Familiares de Cecilia Monzón denunciaron que hubo aplazamientos irregulares en el caso, a pesar del que el feminicidio ocurrió hace tres años.

Javier López Zavala fue expareja de Cecilia Monzón, a quien denunció por incumplir con la pensión alimenticia de su hijo y mantenía un juicio por violencia familiar.

¿Quién fue Cecilia Monzón? Abogada y activista de Puebla asesinada (Redes sociales)

Javier López Zavala ya había sido sentenciado por violencia familiar

En mayo de 2025, autoridades de Puebla dictaron sentencia contra Javier López Zavala de 6 años de prisión por el delito de violencia familiar.

Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, mostró su desacuerdo con la sentencia, pues solo se había tomado en cuenta las agresiones hacia a la activista y no hacia su hijo.

Dentro de unos días se dictará sentencia contra Javier López Zavala por ser el autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón.

En este marco, la familia de la víctima exige una sentencia máxima, equivalente a 60 años de prisión para Javier López Zavala.

Cecilia Monzón fue asesinada en mayo de 2022 en el municipio de San Pedro, Cholula; mientras circulaba en un auto fue atacada por dos hombres en motocicleta y recibió seis disparos.

Los autores materiales del feminicidio fueron identificados como Jair ‘N’ y Silvestre ‘N’, quienes fueron contratados por Javier López Zavala.