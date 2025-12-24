¿Quién es Javier López Zavala? Exdiputado del PRI culpable del feminicidio de Cecilia Monzón

El exdiputado federal del PRI, Javier López Zavala, fue declarado culpable del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón ocurrido en 2022.

Pero, ¿quién es Javier López Zavala? A continuación te contamos lo que sabemos acerca del también excandidato del PRI a la gobernatura de Puebla, señalado como responsable del asesinato de Cecilia Monzón.

Javier López Zavala es un político mexicano, originario de Tonalá, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con las autoridades, López Zavala, en conjunto con dos personas más , son responsables del feminicidio de Cecilia Monzón.

¿Qué edad tiene Javier López Zavala?

Javier López Zavala nació un 9 de enero de 1969, por lo que está por cumplir 57 años de edad.

El martes 23 de diciembre se dio el fallo contra Javier López Zavala y sus dos cómplices, los autores materiales del asesinato de Cecilia Monzón.