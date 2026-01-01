Refiriendo un comunicado de Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, celebró en sus redes la sentencia de 60 años de prisión por el delito de feminicidio contra Javier López Zavala.

Éste es el resultado de la lucha admirable, insistente, inteligente, amorosa y genuina de Helena Monzón, así como de activistas feministas y de autoridades actuando con apego al derecho y a la justicia. Citlalli H.

Al señalar que es un buen augurio cerrar así el 2025, Citlalli Hernández hizo votos para que la Secretaría de las Mujeres y la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la ciudadanía, logren que la justicia se vuelva costumbre en el país.

Sentencia por feminicidio contra López Zavala es celebrada por Citlalli Hernández (Redes Sociales)

Helena Monzón se pronuncia por la sentencia contra López Zavala, feminicida de Cecilia Monzón

Momentos después de anunciarse la pena de 60 años de prisión contra Javier López Zavala y dos de sus cómplices, la hermana de Cecilia Monzón, Helena Monzón, compartió un comunicado en el que celebró la sentencia.

En su posicionamiento, la familia señaló que el juicio oral de López Zavala por el delito de feminicidio fue el más largo en la historia de país con más de ochenta audiencias, equivalentes a ocho meses de juicio sostenido.

A su vez, se informa que la Fiscalía de Puebla solicitó la reparación del daño y una multa de mil UMAs que contempla los daños morales sufridos por el hijo y la familia de Cecilia Monzón desde el 21 de mayo de 2022.

Finalmente, el comunicado de Helena Monzón reconoce a las colectivas que siguieron el caso, así como a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por no permitir que prevaleciera la impunidad en este caso.

La sentencia de 60 años por feminicidio fue determinada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla en una audiencia celebrada el último día del 2025, tras considerar que existían suficientes elementos de prueba contra:

Javier López Zavala

Jair Mauricio Domínguez

Silvestre Vargas