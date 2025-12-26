Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón quién fuera abogada y activista víctima de feminicidio en 2022 da a conocer que la sentencia llegará antes de que termine este 2025.

El caso de feminicidio de Cecilia Monzón conmocionó a Puebla desde el 2022 y a tres años del hecho, ahora sólo se esperan días para una sentencia por su caso.

En una entrevista para Radio Fórmula, Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón dio a conocer cuándo podría llegar esta sentencia final.

Familia de Cecilia Monzón pide hasta 60 años de prisión por su feminicidio; en esta fecha llegará la sentencia

Al pasar por este proceso, Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón asegura que su familia pedirá la pena máxima de hasta 60 años de prisión contra Javier López Zavala por este feminicidio.

“Estamos en el supuesto que hay una pena de culpabilidad, estamos enfocados en que esto se materialice y luego hacer la petición que corresponde de 40 a 60 años, nosotros pedimos la máxima” Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón

En un recuento del este feminicidio, la hermana de Cecilia Monzón resalta que ha sido un proceso legal largo y de acoso hacia su familia al exigir justicia.

También sobre este caso la hermana de Cecilia Monzón destacó el avance en México de la llamada Ley Monzón que que busca proteger a las infancias y adolescentes, de quienes cuyos padres son sospechosos o han sido condenados por el feminicidio de su madre, evitando que se queden con las familias de sus padres.

Además considera que una vez que se dicta sentencia en contra del padre que resultó como feminicida de la madre del menor, pierde de manera total y permanente los derechos sobre su hijo o hijos.

Aunque ya se dictó una sentencia en contra de Javier López Zavala y los dos asesinos materiales de Cecilia Monzón como culpables, aún se espera una audiencia más para que se determine cuánto tiempo pasarán en prisión.

La fecha para esta audiencia será para el próximo miércoles 31 de diciembre, de la cuál se espera que se dicte la sentencia final contra Javier López Zavala y los dos asesinos materiales de Cecilia Monzón.