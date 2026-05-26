Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a un citatorio formal.

“Nos citaron y atendemos la citación, nada más a mí, no tenemos nada que decir (...) me declaro inocente; vamos a esperar a la integración de la carpeta” Dámaso Castro Saavedra

Esto tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señalan por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

Dámaso Castro Saavedra compareció ante la FGR en Culiacán

Dámaso Castro Saavedra acudió este 26 de mayo a la sede en Culiacán de la FGR para atender el citatorio de la institución por los señalamientos de las autoridades estadounidenses en su contra.

🚨#ÚltimaHora | Se presenta Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, ante la FGR



Dice ser inocente, rechaza las acusaciones de Estados Unidos y añade que confía en las instituciones.



Niega estar en contacto con los otros señalados.



Menciona que… pic.twitter.com/qXuOXpktxO — Azucena Uresti (@azucenau) May 26, 2026

A su salida de las oficinas en Culiacán, Dámaso Castro Saavedra proclamó su inocencia y expresó plena confianza en que las instituciones mexicanas esclarecerán su situación por lo que aseguró que respetará el debido proceso legal.

“Sí, así es… Tenemos confianza en el trabajo nuestro” Dámaso Castro Saavedra

Dámaso Castro Saavedra dijo sentirse tranquilo y con plena confianza en que las investigaciones aclararán su situación pues afirmó que siempre ha realizado un “trabajo honesto”.

“Sí, siempre nosotros (confiamos) en el trabajo honesto y en el trabajo institucional” Dámaso Castro Saavedra

Explicó que no puede proporcionar detalles específicos sobre el contenido de su declaración o las preguntas realizadas debido a la necesidad de mantener la secrecía y respetar la integración de la carpeta de investigación.

“Hay que reservar el tema, tenemos que respetar la integración de la carpeta, no quisiera incurrir en alguna situación. Vamos a esperar la investigación” Dámaso Castro Saavedra

Dámaso Castro Saavedra confirmó que su presencia en la FGR respondió únicamente a un requerimiento oficial y citatorio formal para rendir una entrevista.

Aseguró desconocer si los otros funcionarios mencionados en la investigación han comparecido, ya que no mantiene comunicación con ellos.

La comparecencia de Dámaso Castro Saavedra ante la FGR forma parte de una carpeta de investigación abierta para esclarecer estos hechos.

Dámaso Castro Saavedra indicó que esperará a que concluyan los trabajos de investigación marcados por la ley antes de determinar si se reincorporará a sus funciones inmediatas.

¿Por qué Dámaso Castro Saavedra compareció ante la FGR en Culiacán?

A Dámaso Castro Saavedra se le acusa principalmente por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado y de delitos relacionados con el narcotráfico.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala a Dámaso Castro Saavedra junto con otros 10 funcionarios y exfuncionarios de formar parte de una presunta red de corrupción.

En la que presuntamente recibían pagos millonarios a cambio de brindar protección al crimen organizado.

Pese a las acusaciones en su contra, Dámaso Castro Saavedra se ha declarado inocente de todos los cargos, rechazando categóricamente cualquier nexo con grupos delictivos y afirmando que su desempeño como funcionario siempre ha sido honesto.