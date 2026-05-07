José Roberto Quiñónez fue designado como sustituto de Dámaso Castro en la Vicefiscalía General de Sinaloa, tal como anunció el organismo tras solicitud de licencia.

“Fiscal General toma protesta a José Roberto Quiñonez Coronado como Encargado de la Vicefiscalía General”. Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Fue la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien tomó protesta a José Roberto Quiñónez como vicefiscal.

En 2024, José Roberto Quiñónez se convirtió vicefiscal zona Centro de Sinaloa, aunque también buscó el cargo de titular de la Fiscalía de Sinaloa.

El nombramiento de José Roberto Quiñónez se da tras la solicitud de licencia de Dámaso Castro por señalamientos de Estados Unidos, quien hasta el momento sigue sin pronunciarse.

José Roberto Quiñónez sustituye a Dámaso Castro como vicefiscal de Sinaloa

La tarde de este miércoles 6 de mayo, la titular de la Fiscalía de Sinaloa rindió protesta a José Roberto Quiñónez para sustituir a Dámaso Castro.

José Roberto Quiñónez es el nuevo vicefiscal de Sinaloa (Fiscalía de Sinaloa)

Acorde con el boletín compartido por la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo hizo un llamado a José Roberto Quiñónez a desempeñar sus funciones en apego a la legalidad.

Además de realizar, en conjunto con los funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia, en pro de la seguridad de los sinaloenses.

La Fiscalía de Sinaloa anunció su respaldo institucional a José Roberto Quiñónez para su adecuado desempeño, y lo instó a conducirse con respeto y compromiso.

El nombramiento fue con fundamento en los artículos 76 y 76 BIS de la Constitución de Sinaloa, así como en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Fiscalía de Sinaloa rinde protesta a sustituta de José Roberto Quiñónez

En la misma toma de protesta se confirmó a la fiscal que quedará como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, que estaba bajo el mando de José Roberto Quiñónez.

Será Rocío Yamileth Aguilar Zazueta quien sustituirá a José Roberto Quiñónez como vicefiscal regional, bajo los mismos artículos tal como apunta el boletín.

Por lo mismo, la fiscal de Sinaloa exhortó a la funcionaria a actuar con eficiencia, profesionalismo y honradez, en pleno respeto a la institución.