¿Te pueden suspender la pensión del IMSS? El propio Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que se han iniciado algunas acciones que pueden derivar en la interrupción de pagos.

El organismo de salud ha explicado que las acciones tienen por objetivo garantizar que los recursos lleguen solo a quienes cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley del Seguro Social.

Pensión IMSS (Michelle / SDPnoticias)

Pero, ¿bajo que condiciones existe el riesgo de suspensión de los pagos de la pensión IMSS? Te contamos los detalles de la información que han emitido las autoridades.

Por estos motivos pueden suspender tu pensión IMSS

En busca de depurar el sistema para garantizar que el dinero de la pensión IMSS se asigne a los jubilados que cumplan con los requisitos, el instituto ha comenzado a suspender algunas cuentas.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, hay ciertas condiciones bajo las cuales los jubilados podrían perder su pensión IMSS, como el caso de los siguientes escenarios:

Volver a trabajar de manera formal sin que se cumplan los plazos legales, pues en la ley se establecen diversas restricciones sobre la reincorporasión al campo laboral No actualizar datos personales o biométricos, así como inconsistencias en CURP y en registros Cambios en pensiones de viudez, pues si el jubilado contrae matrimonio o vive en concubinato es posible que se le cancele el beneficio No acudir a revisiones médicas, lo cual aplica en casos de pensiones por invalidez Cobros indebidos de asignaciones familiares como pagos adicionales injustificados

En caso de sufrir la suspensión de los pagos, existe la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad en el que es necesario exhibir pruebas como contratos o recibos de nómina.

¿Por qué se están suspendiendo cuentas de pensión del IMSS?

Con el fin de depurar el sistema de pensiones, el IMSS inició en abril de 2026 una estrategia que ha derivado en la suspensión de pagos a beneficiarios con irregularidades detectadas en expedientes laborales.

Al respecto, el IMSS explicó que se busca garantizar que la pensión del IMSS se otorgue únicamente a quienes cumplen requisitos legales, evitando casos de fraude, simulación de empleo y registros inconsistentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) respaldó la estrategia y avaló que las suspensiones e incluso que se pueda exigir devolución de recursos cobrados indebidamente por beneficiarios sin derecho.

Autoridades confirmaron que la revisión incluye cruces de información con SAT y Registro Civil, mientras se asegura que la pensión del IMSS continúa para quienes cumplen la ley sin afectaciones.