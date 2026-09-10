A pesar de no haber sido invitado, Cuitláhuac García, exgobernador del estado de Veracruz, estuvo presente durante el homenaje de Zenyazen Escobar que se realizó en la Cámara de Diputados.

Cuitláhuac García acudió al recinto legislativo para acompañar a la familia de Zenyazen Escobar y ocupó uno de los asientos principales que se designaron para el homenaje que se realizó.

Sin embargo, reportes afirman que el exmandatario acudió a la ceremonia en San Lázaro sin invitación, e incluso se asevera que al notar su presencia, diputados de Morena lo evitaron.

Cuitláhuac García (Cuarto Oscuro / Yerania Rolón Rolón)

Cuitláhuac García acudió al homenaje de Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados

El miércoles 9 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados celebró un homenaje a Zenyaen García, el legislador federal del estado de Veracruz que fue encontrado muerto el viernes 4.

Durante el acto solemne, se colocaron un par de fotografías del diputado federal junto a arreglos florales en la tribuna principal, además de que se proyectó un video que repasó la trayectoria.

Al homenaje acudió la esposa, hijas, nieto, madre y hermana de Zenyazen Escobar, así como el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con quien colaboró durante su administración.

Cuitláhuac García acudió al homenaje para Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados (Camila Ayala Benabib/Cartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El exmandatario estatal llegó a la Cámara de Diputados junto a los deudos, e incluso durante el acto oficial ocupó uno de los asientos principales designados para los familiares.

No obstante, a diferencia de los familiares del diputado morenista, Cuitláhuac García no fue invitado al acto, por lo que su presencia causó sorpresa en la Cámara de Diputados.

Lo anterior debido a que el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, ni siquiera lo mencionó al dar lectura a un mensaje en el que sí nombró a la familia de Zenyazen Escobar.

Diputados de Morena evitaron a Cuitláhuac García, reportan

La inesperada aparición de Cuitláhuac García en el homenaje a Zenyazen Escobar habría causado más que sorpresa, pues reportes señalan que el exgobernador generó incomodad en San Lázaro.

Medios de comunicación han consignado que el propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo lo posible para evitar cualquier contacto con el exgobernador de Veracruz.

Cuitláhuac García (Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Lo mismo habría ocurrido con otros integrantes de la fracción parlamentaria de Morena como Pedro Haces, Arturo Ávila y sobre todo José Manuel del Río Virgen.

Lo anterior debido a que Del Río Virgen fue detenido por la Fiscalía de Veracruz en el 2021 —durante el gobierno de Cuitláhuac García— debido a acusaciones de homicidio calificado, generando una fractura que no se habría subsanado.