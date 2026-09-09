Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca toma relevancia tras ser asesinada a balazos la noche del martes 8 de septiembre durante la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la comunidad de Paso Guayabo, Oaxaca por sujetos armados que dispararon a los asistentes.

Ataque en donde además de Amy Navarrete Arreola también murieron su fotógrafo y un tercer hombre que permanece sin identificar oficialmente.

Tras los lamentables hechos la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya investiga las causas del ataque que derivo a la muerte de Amy Navarrete Arreola.

¿Quién es Amy Navarrete Arreola?

Amy Navarrete Arreola fue una política mexicana, docente y activista social originaria del estado de Oaxaca.

Fue conocida por ser ex candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno municipal de Matías Romero, Oaxaca.

Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca (Amy Navarrete )

¿Qué edad tiene Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca?

Se desconoce la edad que tenía Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca.

¿Quién es el esposo Amy Navarrete Arreola?

No se conoce si Amy Navarrete Arreola, tenía pareja sentimentalmente en la actualidad, fue esposa del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez, quien también fue víctima de un homicidio en septiembre de 2021.

¿De qué signo zodiacal era Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca?

Al no conocer su fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al que pertenecía Amy Navarrete Arreola.

¿Cuántos hijos tuvo Amy Navarrete Arreola?

Amy Navarrete Arreola tuvo dos hijos, llamados Regina y Vicente Pacheco Navarrete.

¿Qué estudio Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca?

Según información en sus redes Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca era maestra en Derecho y contaba con una sólida formación profesional y académica.

Amy Navarrete Arreola, política de Oaxaca (Amy Navarrete )

¿En qué ha trabajado Amy Navarrete Arreola?

Amy Navarrete Arreola laboró bajo su profesión jurídica, así como docente académica y activista social.

En el ámbito político, se desempeñó como Coordinadora para la Defensa de la 4T del Partido del Trabajo (PT) en 2023, fue candidata a la alcaldía de Matías Romero por el PVEM.

El 31 de agosto de 2026, Amy Navarrete Arreola se unió al Partido Acción Nacional (PAN), aspiraba a la elección municipal nuevamente.