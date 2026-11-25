Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se reunió con Claudia Sheinbaum para proponer ligar los salarios con la productividad ante la jornada de 40 horas.

“Presenté nuestra agenda laboral, con propuestas concretas en materia de salarios, productividad, empleo formal y bienestar de las familias trabajadoras” Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM

En compañía de Marath Bolaños López, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el secretario de la CTM compartió su agenda de propuestas para fortalecer las condiciones laborales.

Asimismo, propuso mantener los incrementos al salario mínimo por encima de la inflación para alcanzar la meta presidencial del equivalente a 2.5 canastas básicas.

Tereso Medina Ramírez, Claudia Sheinbaum y Marath Bolaños López (Tereso Medina/Instagram)

CTM pide ligar salario con productividad ante la aplicación de las 40 horas

Tereso Medina compartió con la presidenta y el titular de la STPS la propuesta de vincular el salario con la productividad ante la aplicación de las 40 horas en la jornada laboral.

Es decir, vincular una parte del salario del trabajador al cumplimiento de metas o resultados, en lugar de sólo al tiempo trabajado.

De acuerdo con el secretario de la CTM, se trata de una medida que respondería al equilibrio entre la reducción de la jornada con la competitividad y poder adquisitivo de los centros productivos.

El secretario general de la CTM resaltó además que habría que mantener los incrementos al salario mínimo por encima de la inflación.

Sin embargo, esto debería realizarse mediante consensos entre los sectores empresarial y obrero, hasta alcanzar la meta presidencial del equivalente a 2.5 canastas básicas.

Asimismo, Tereso Medina Ramírez señaló la importancia de intensificar la creación de puestos de trabajo formales.

Esto a fin de ampliar la cobertura de seguridad social, en coordinación con: