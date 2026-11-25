La estadía de Keanu Reeves en México ya se tenía planeada, por lo que la llamada visita sorpresa a Gandhi no era tal y como se dice, pues desde meses atrás se sabía que el actor venía a nuestros país para tocar con su banda Dogstar en el Fray Nano.

En esta ocasión Keanu Reeves llega a México como músico, pues es el bajista de Dogstar que se presenta hoy miércoles 25 de noviembre.

A Perfect Circle en CDMX (@aperfectcircle / Instagram )

Keanu Reeves con Dogstar tocarán en el Fray Nano este 25 de noviembre

El Estadio Fray Nano de la CDMX tendrá la presencia de Keanu Reeves que estará tocando en concierto junto a su banda Dogstar.

Pues Dogstar con Keanu Reeves es la banda telonera para la presentación de A Perfect Circle hoy 25 de noviembre en el Fray Nano de la CDMX, el cual arrancará a las 6:30 de la tarde.

Por su parte, Dogstar con Keanu Reeves dará su concierto en punto de las 7:05 de la noche, previo a A Perfect Circle.

Y si eres fan y aún no tienes boletos, estás a tiempo de conseguirlos pues aún hay entradas disponibles por Funticket, los boletos y precios para ver a Keanu Reeves con Dogstar en el Fray Nano son: