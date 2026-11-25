La Semana 12 de la NFL inicia este miércoles 25 de noviembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en Netflix, Canal 9, Canal 5, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.

Miércoles 25 de noviembre

Green Bay Packers vs Los Angeles Rams | 19 horas

Jueves 26 de noviembre

Chicago Bears vs Detroit Lions | 12 horas

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 15:30 horas

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | 19:20 horas

Viernes 27 de noviembre

Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers | 14 horas

Domingo 29 de noviembre

Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings | 12 horas

Baltimore Ravens vs Houston Texans | 12 horas

Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12 horas

New York Jets vs Miami Dolphins | 12 horas

New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals | 12 horas

New York Giants vs Indianapolis Colts | 12 horas

New England Patriots vs Los Angeles Chargers | 15:05 horas

Washington Commanders vs Arizona Cardinals | 15:25 horas

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 15:25 horas

Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns | 19:20 horas

Lunes 30 de noviembre

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 19:15 horas

Semana 12 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 12: Horario y dónde ver el inicio el miércoles 25 de noviembre

La Semana 12 de la NFL arranca con el partido Green Bay Packers vs Los Angeles Rams, el jueves 25 de noviembre de 2026, a las 19 horas por Netflix.

Green Bay Packers vs Los Angeles Rams

Semana 12 de la NFL

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas

Canal: Netflix

NFL Semana 12: Horarios y dónde ver los partidos del jueves 26 de noviembre

La actividad de la Semana 12 de la NFL continúa el jueves 26 de noviembre con 3 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.

Chicago Bears vs Detroit Lions

Semana 12 de la NFL

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Semana 12 de la NFL

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 15.30 horas

Canal: FOX One y Canal 5

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

Semana 12 de la NFL

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 15.30 horas

Canal: FOX One

NFL Semana 12: Horarios y dónde ver el partido del viernes 27 de noviembre

Con un partido continúa la Semana 12 de la NFL el viernes 26 de noviembre, a través de Amazon Prime Video.

Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers

Semana 12 de la NFL

Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas

Canal: Amazon Prime Video

NFL Semana 12: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 29 de noviembre

Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: 9

Baltimore Ravens vs Houston Texans

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

New York Jets vs Miami Dolphins

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: FOX One

New York Giants vs Indianapolis Colts

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

New England Patriots vs Los Angeles Chargers

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 15:05 horas

Canal: FOX One

Washington Commanders vs Arizona Cardinals

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: FOX One

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: 9

Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas

Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 12: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 30 de noviembre

El Monday Night de la NFL de la Semana 12 enfrenta a Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers el 30 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers