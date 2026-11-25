La Semana 12 de la NFL inicia este miércoles 25 de noviembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en Netflix, Canal 9, Canal 5, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Miércoles 25 de noviembre
- Green Bay Packers vs Los Angeles Rams | 19 horas
Jueves 26 de noviembre
- Chicago Bears vs Detroit Lions | 12 horas
- Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 15:30 horas
- Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | 19:20 horas
Viernes 27 de noviembre
- Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers | 14 horas
Domingo 29 de noviembre
- Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings | 12 horas
- Baltimore Ravens vs Houston Texans | 12 horas
- Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars | 12 horas
- New York Jets vs Miami Dolphins | 12 horas
- New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals | 12 horas
- New York Giants vs Indianapolis Colts | 12 horas
- New England Patriots vs Los Angeles Chargers | 15:05 horas
- Washington Commanders vs Arizona Cardinals | 15:25 horas
- Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 15:25 horas
- Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns | 19:20 horas
Lunes 30 de noviembre
- Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers | 19:15 horas
NFL Semana 12: Horario y dónde ver el inicio el miércoles 25 de noviembre
La Semana 12 de la NFL arranca con el partido Green Bay Packers vs Los Angeles Rams, el jueves 25 de noviembre de 2026, a las 19 horas por Netflix.
Green Bay Packers vs Los Angeles Rams
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas
- Canal: Netflix
NFL Semana 12: Horarios y dónde ver los partidos del jueves 26 de noviembre
La actividad de la Semana 12 de la NFL continúa el jueves 26 de noviembre con 3 partidos a través de FOX One, Canal 5 y NFL Game Pass.
Chicago Bears vs Detroit Lions
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 15.30 horas
- Canal: FOX One y Canal 5
Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 15.30 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 12: Horarios y dónde ver el partido del viernes 27 de noviembre
Con un partido continúa la Semana 12 de la NFL el viernes 26 de noviembre, a través de Amazon Prime Video.
Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas
- Canal: Amazon Prime Video
NFL Semana 12: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 29 de noviembre
Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: 9
Baltimore Ravens vs Houston Texans
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
New York Jets vs Miami Dolphins
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
New York Giants vs Indianapolis Colts
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
New England Patriots vs Los Angeles Chargers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: FOX One
Washington Commanders vs Arizona Cardinals
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: FOX One
Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: 9
Las Vegas Raiders vs Cleveland Browns
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 12: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 30 de noviembre
El Monday Night de la NFL de la Semana 12 enfrenta a Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers el 30 de noviembre a las 19:15 en ESPN y Disney+.
Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Lunes 30 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: ESPN y Disney