Walmart México se prepara para que sus trabajadores cumplan con la jornada de 40 horas, por lo que ya alista distintas opciones para implementar la esperada reducción laboral.

Aunque todavía no existe una estrategia confirmada, los registros indican cambios importantes como reducir las tareas por trabajador, automatizar procesos y optimizar el tiempo.

Pero no solo es Walmart, ya que el 1 de enero de 2027 las empresas empezarán oficialmente a reducir la jornada laboral, comenzando con una disminución de dos horas semanales, pasando de 48 a 46 horas.

Walmart (Especial)

Así aplicará Walmart la reducción laboral a 40 horas

Walmart ha acelerado la adopción de tecnología para reducir tareas repetitivas y liberar tiempo del personal, con el objetivo de que sus trabajadores solo trabajen 40 horas semanales.

Un ejemplo se encuentra en Walmart Express, donde la empresa utiliza etiquetas digitales para agilizar la actualización de precios, lo que reduce la actividad manual y aumenta la productividad de los trabajadores en otras áreas.

Aunque se aplicó a pequeña escala, se informó que la tienda planea completar la implementación de estas etiquetas en octubre y luego llevar la tecnología a los Walmart Supercenter.

También destaca un nuevo sistema de disponibilidad para alimentos y consumibles, capaz de generar más de cinco millones de tareas de reabastecimiento por semana.

Walmart ya tiene resultados de la jornada laboral de 40 horas (Cuatoscuro / Daniel Augusto)

Jornada laboral de 40 horas: ¿cuándo comenzará a aplicarse en México?

La reducción de la jornada laboral en México ya es una realidad, pero su implementación será gradual y concluirá en 2030, de acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma establece que la jornada laboral máxima pasará de las actuales 48 horas semanales a 40 horas, sin que esto implique una reducción en los salarios o prestaciones de trabajadores.