La jornada laboral de 40 horas en México tendrá un nuevo mecanismo de vigilancia: el registro electrónico de las horas trabajadas, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara las disposiciones que definirán cómo deberán cumplir las empresas con esta obligación.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deberán registrar electrónicamente la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, y entregar esta información a la autoridad cuando sea requerida.

¿Cómo funcionará el registro electrónico de la jornada laboral?

De acuerdo con la STPS, el registro electrónico para las 40 horas, permitirá fortalecer la inspección laboral y verificar que se respete la jornada establecida por la reforma. La dependencia todavía debe emitir las disposiciones generales que determinarán el ámbito de aplicación y las excepciones.

Las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, mientras que la reducción de la jornada será gradual:

46 horas semanales en 2027

44 horas en 2028

42 horas en 2029

40 horas en 2030

El registro electrónico para la jornada de 40 horas, también será relevante para comprobar el cumplimiento de los límites laborales. La legislación señala que su contenido podrá hacer prueba plena cuando se acredite que fue acordado entre la persona trabajadora y el empleador.

Por ahora, la STPS deberá definir los detalles operativos del sistema, pues la reducción de la jornada no podrá implicar una disminución de salarios, prestaciones u otros derechos laborales.