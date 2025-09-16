La Arrolladora Banda El Limón fue el concierto estelar de la celebración por el Grito de Independencia de México pero, ¿le cortaron el sonido?.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer en realizar la ceremonia conmemorativa por el inicio de la Independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se dijo que la banda se había quedado sin sonido.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre si La Arrolladora Banda El Limón se quedó sin sonido o no durante el Grito de Independencia.

¿Le cortaron el sonido a La Arrolladora Banda El Limón en el Grito de Independencia? Esto es lo que sabemos

La Arrolladora Banda El Limón se presentó en el Zócalo capitalino la noche del 15 de septiembre, como parte de los festejos por el Grito de Independencia, el primero dado por una mujer presidenta.

La banda encabezó el concierto, que inició a las 20:00 horas para concluir antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciara con la ceremonia de entrega de bandera.

Sin embargo, surgieron algunos supuestos reportes sobre que La Arrolladora Banda El Limón no terminó su presentación, por lo que se les habría tenido que apagar el sonido.

Por este supuesto corte de sonido, se dijo que la banda ni siquiera habría podido despedirse del público, quien momentos antes coreaba sus canciones.

Esto resultó ser falso, pues no se tiene confirmación oficial ni registro en redes sociales de que la agrupación haya sido interrumpida con el corte de audio para permitir el Grito de Independencia sin distracciones.

La Arrolladora Banda El Limón tuvo concierto de 3 horas en el Zócalo por el Grito de Independencia

La Arrolladora Banda El Limón ofreció un concierto de 3 horas la noche del lunes 15 de septiembre en Zócalo con motivo del Grito de Independencia.

El Evento inició a las 20:00 horas, tiempo local, luego de la presentación de Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza; con un setlist de más de 20 canciones.

Este concierto, que fue transmitido en vivo, concluyó a las 11:00 horas, justo antes de la salida de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, desde el balcón presidencial, gritó “¡Viva México!“.