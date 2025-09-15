El Zócalo CDMX ya comienza a abarrotarse a unas horas del Grito de Independencia 2025, el primero de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Videos en redes sociales muestran la llegada de varios ciudadanos, capitalinos y foráneos, que acuden al Zócalo CDMX desde muchas horas antes para presenciar el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum.

La ceremonia está programada a las 23:00 horas; no obstante, desde el mediodía o incluso durante las primeras horas de la mañana, los ciudadanos comenzaron a llegar a las inmediaciones del Zócalo CDMX.

Abarrotan el Zócalo CDMX por el Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum

Las imágenes de Webcams de México, que transmiten la imagen en vivo con vista a varios puntos del país, como el Zócalo CDMX, muestra que la plancha de la Plaza de la Constitución ya comienza a llenarse al filo de las 16:00 horas.

Con la bandera de México completamente izada y ondeada por el viento, los capitalinos y ciudadanos de varios puntos del país han comenzado a apartar un buen lugar detrás de las vallas.

Ello con el fin de tener la mejor vista al Palacio Nacional desde donde Claudia Sheinbaum dará su primer Grito de Independencia 2025, un hecho histórico de México al tratarse de la primera mujer presidenta que encabezará las fiestas patrias.

La asistencia masiva esperada en la plancha del Zócalo CDMX provocó que, antes de las 14:00 horas, se desatara un pleito entre trabajadores de la ciudad con vendedores ambulantes que querían ingresar para la venta de sus productos.

Los detalles del primer Grito de Independencia 2025 de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum saldrá a las 23:00 horas a dar su primer Grito de Independencia 2025, evento para el cual ensayó con anterioridad en su compromiso y responsabilidad del evento conmemorativo.

Como parte de la fiesta que se ofrecerá a los ciudadanos en el Zócalo CDMX, varios grupos musicales se presentarán gratis para ambientar el aire festivo con motivo del 15 de septiembre, Día de la Independencia.

Las bandas invitadas a la máxima fiesta de México desde la CDMX serán La Arrolladora Banda El Limón, Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Al igual que en años anteriores, se espera que las bandas abran el evento antes del Grito de Independencia 2025, se interrumpirá el show para dar la bienvenida a Claudia Sheinbaum, y tras concluir la ceremonia oficial, un grupo más cerrará la celebración.