La Constancia de Situación Profesional superó los 7 millones de descargas y las 43 millones de consultas a más de un año de su implementación, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario destacó que esta herramienta digital facilita la validación de credenciales y el reconocimiento de la trayectoria profesional de las personas, como parte de la estrategia de digitalización impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el documento es utilizado por instituciones públicas y privadas, principalmente en procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de docentes de educación básica y media superior.

SEP presenta la versión 2.0 de la Constancia de Situación Profesional

El secretario de educación, Mario Delgado informó que ya está disponible la versión 2.0 de la constancia, que incorpora más de 220 mil registros de cédulas estatales y emitidas por la propia Secretaría.

Esta actualización también incluye más de 800 mil certificaciones y cursos, además de registros de competencias, diplomados, talleres y microcursos impartidos por instituciones educativas y organismos autorizados por la Dirección General de Profesiones.

Otra de las novedades es el Módulo de Insignias Abiertas (MIA), que permite integrar información sobre los conocimientos y habilidades adquiridos mediante distintas modalidades de formación.

La nueva versión también incorpora un módulo de consulta de cédulas sancionadas, con el que empleadores e instituciones pueden verificar su estatus y contar con mayor certeza jurídica, además de contribuir a prevenir malas prácticas.

Mario Delgado destaca Constancia de Situación Profesional (cortesía )

Constancia de Aprendizajes a lo Largo de la Vida supera 1.2 millones de registros

El titular de la SEP destacó la creación de la Constancia de Aprendizajes a lo Largo de la Vida, un instrumento dirigido a personas que no cuentan con cédula profesional, pero que han concluido o cursan programas de capacitación acreditados por organismos del Sistema Educativo Nacional.

Desde su lanzamiento, este documento acumula más de 1.2 millones de registros y busca reconocer los estudios, conocimientos y aprendizajes obtenidos durante distintas etapas de la vida.

El titular de la SEP, Mario Delgado también informó que, por primera vez, estarán disponibles los registros de los principales cursos impartidos por la Escuela de Buen Gobierno.

Estos microcursos, a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, abordan temas como ética, integridad, ciberseguridad, administración pública y combate a la corrupción, con el propósito de fortalecer la formación continua de las personas servidoras públicas.

Cédula profesional electrónica se incorpora a Expediente MX

Como parte de la colaboración con la Agencia de Transformación Digital, la cédula profesional electrónica se incorporó a Expediente MX, donde podrá ser consultada por las personas que realicen este trámite a partir de ahora.

El secretario de Educación Pública señaló que estas herramientas amplían las posibilidades de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la vida.

Asimismo, destacó que la digitalización de trámites educativos busca facilitar el acceso de las y los profesionistas a servicios más accesibles, seguros y transparentes.