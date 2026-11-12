La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció a Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del CETIS 78 de Altamira, Tamaulipas, por desarrollar un innovador extintor acústico.

El proyecto, nombrado Vortex Tech, llamó la atención de autoridades educativas y del sector científico por proponer una alternativa para combatir incendios sin utilizar agua ni sustancias químicas.

SEP reconoce talento de Ángela Karime Venegas, estudiante que creó un extintor acústico

A través de redes sociales, la SEP reconoció el talento de Ángela Karime Venegas, estudiante de 17 años de edad que diseñó un dispositivo portátil para apagar incendios con sonido.

SEP destaca a Ángela Karime Venegas, estudiante de CETIS que creó un extintor acústico (Captura de pantalla)

La joven presentó su invento durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, realizado en la CDMX, donde también recibió un reconocimiento de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Vortex Tech es un dispositivo portátil que utiliza ondas sonoras de baja frecuencia para generar turbulencias en el aire y alterar las condiciones que permiten mantener la combustión, de manera que apaga el fuego.

El prototipo de Ángela Karime Venegas está integrado por una batería de 12 voltios, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina que produce ondas acústicas de aproximadamente 30 hertz.

En su publicación, la SEP destacó que “una idea, mucha curiosidad y ganas de experimentar pueden llegar muy lejos”, haciendo referencia al destacado logro de Ángela Karime Venegas.

SEP destaca a Ángela Karime Venegas, estudiante de CETIS que creó un extintor acústico (Captura de pantalla)

Ángela Karime ganó medalla de oro en Indonesia por su extintor acústico

El extintor acústico de Ángela Karime Venegas obtuvo reconocimiento internacional, pues la estudiante ganó una medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, celebrada en Indonesia.

Asimismo, Ángela Karime Venegas recibió el premio especial IYSA Semi Grand Award, que le abrió la oportunidad de participar en otra competencia científica con su extintor acústico.

Con Vortex Tech, Ángela Karime se convirtió en un ejemplo del talento juvenil mexicano y de las posibilidades de innovación que surgen desde las instituciones públicas de educación media superior.