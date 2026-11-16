El asesinato del periodista Eduardo Flores Salado provocó protestas del gremio en Acapulco, Guerrero, este lunes 16 de noviembre.

El comunicador con más de 20 años de experiencia fue encontrado muerto la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, en la zona suburbana de Acapulco, son signos de estrangulamiento.

Eduardo Flores Salado trabajaba en el medio Enfoque Informativo desde hace años, tras haber trabajado en el periódico Novedades Acapulco, y fue fundador de Bloque Rosa, un colectivo de comunicadores LGBT de Guerrero.

Periodistas de Acapulco exigen ¡Justicia para Lalo!

Los compañeros del periodista Eduardo Flores Salado protestaron en la Costera Miguel Alemán, de Acapulco, Guerrero, para que se esclarezca el asesinato.

“¡Justicia para Lalo!, ¡alto al asesinato de periodistas! ¡Exigimos que investiguen también los asesinatos de meses pasados!, ¡Ni uno más, ni uno más, ni un asesinato más!” Periodistas de Acapulco

En las protestas cerraron de manera intermitente la Costera Miguel Alemán, la principal vialidad en Acapulco.

Despiden a Eduardo Flores Salado con exigencia de justicia

Eduardo Flores Salado fue sepultado en el Panteón el Palmar de Acapulco, Guerrero, la tarde de este 16 de noviembre.

Familiares y amigo acudieron a despedirlo, donde reconocieron su labor periodística y a favor de los derechos de las poblaciones LGTB+.

Familiares del comunicador exigen justicia de la misma manera que lo ha hecho la organización Artículo 19. Con su muerte ya se contabilizan al menos 10 periodistas asesinados en México en 2026.