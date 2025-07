Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR) pidió que no “le mienten la madre” por su rechazo a la jornada laboral de 40 horas.

Desde el Foro para la Implementación de la Semana Laboral 40 horas que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, el empresario aseguró que la reforma como está planteada no es viable para el sector que representa.

Cabe señalar que los empresarios van por una implementación paulatina que se complete para 2030 y con modificaciones a las prestaciones laborales.

Octavio de la Torre reclamó que desde redes sociales, particularmente Facebook, ha recibido “mentadas de madre como no tienen idea” por expresarse en contra de la jornada laboral de 40 horas como está planteada.

Asimismo, explicó que esta postura es la de los negocios familiares que representa la confederación y no la de los grandes corporativos que también forman parte de esta agrupación.

“Nuestros duelos de negocio y negocios familiares y les pido por favor que comprendan que son los dueños de negocios familiares, porque he recibido mentadas de madre en Facebook como no tienen idea, no estoy hablando por los grandes corporativos ni por las grandes torres corporativas que también están incluidos”

Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR