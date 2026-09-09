Durante la sesión ordinaria que se celebra este 8 de septiembre, la Cámara de Diputados dio inicio, en comisiones, a la discusión sobre la iniciativa de nacionalidad única.

Pasadas las 17:00 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro abrió los trabajos en torno a la propuesta que plantea exigir nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia y gubernaturas.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Leonel Godoy, rechazó que la iniciativa se haya formulado para evitar que perfiles específicos compitan por la Presidencia de la República.

Inciativa de nacionalidad única ya se disute en comisiones de San Lázaro

El 30 de agosto de 2026, el Poder Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente del Congreso, la iniciativa de reforma constitucional que propone la en cargos públicos.

En seguimiento al proceso legislativo, el documento se recibió de manera formal el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde ya se inició la discusión en comisiones.

Cámara de Diputados designa a integrantes de la Comisión Permanente (Cámara de Diputados)

Ante ello, la Comisión de Puntos Constitucionales inició su sesión pasadas las 17:00 horas para analizar, debatir y votar el proyecto que plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

Como parte de los trabajos, el diputado de la bancada del PAN e integrante de la comisión, Federico Döring, pidió que se abra un parlamento abierto con el objetivo de enriquecer el análisis de la iniciativa.

Sin embargo, la solicitud en la que se planteaba la necesidad de escuchar las opiniones de sectores involucrados en el tema como el de los migrantes repatriados a México, fue desechada.

Niegan que iniciativa de nacionalidad única tenga “dedicatoria”

En el análisis en comisiones de San Lázaro de la iniciativa de nacionalidad única, legisladores de oposición acusaron que la propuesta busca evitar la postulación electoral de ciertos perfiles.

En torno a ello, diputados del PAN señalaron que en el fondo, el proyecto pretende bloquear las aspiraciones de figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego y Francisco Garcia Cabeza de Vaca.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, rechazó que la iniciativa tenga esa “dedicatoria”.

De la misma forma, negó que pueda afectar a los 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero, pues sostuvo que son contados los que tienen aspiraciones electorales.

En cambio, Leonel Godoy aseveró que el espíritu de la propuesta es la defensa de la soberanía, pues con ella se impedirá que “otros tomen las decisiones que corresponden a las y los mexicanos”.