Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), admitió públicamente que existe una división interna en la bancada por la iniciativa de prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República y gubernaturas.

Frente a cámaras de distintos medios de comunicación, explicó que aunque la mayoría de los senadores del PVEM apoya la iniciativa de Nacionalidad Única enviada por Claudia Sheinbaum, hay otros que le han expresado sus inquietudes e incluso su rechazo.

“La mayoría de los senadores me han manifestado que están en la disposición de apoyarla; sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa” Manuel Velasco

Las inquietudes se basan en la posibilidad de extender la prohibición a candidatos a gobernadores, lo que genera un conflicto directo de intereses dentro del grupo parlamentario por lo que el PVEM pide limitarla a Presidencia.

“Es un tema que estamos discutiendo en la fracción, apenas está en análisis, hay que ver cómo va a quedar el dictamen final y qué alcance va a tener” Manuel Velasco

🔴Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, admitió desacuerdos internos sobre la iniciativa de prohibir la doble nacionalidad a candidatos a gubernaturas.



Señaló que se busca acotarla únicamente a la candidatura presidencial.



Sara Pablo vía @Radio_Formula pic.twitter.com/PE8t0bkDmW — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

Llega al Congreso de la Unión iniciativa de renuncia a la doble nacionalidad

A finales del mes de agosto, la Presidenta de México informó sobre el envió al Congreso de la Unión, de la iniciativa de renuncia a la doble nacionalidad para ocupar cargos de Presidencia y Gubernaturas.

La iniciativa propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los aspirantes deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad y quedarse únicamente con la mexicana antes de registrarse como candidatos a la Presidencia y gubernaturas.

Quien asuma el cargo no podrá solicitar otra nacionalidad, usar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ni invocar protección diplomática de otro Estado.

Mediante esta reforma se busca evitar conflictos de interés y garantizar lealtad exclusiva a México. Actualmente el Congreso de la Unión analiza la propuesta.